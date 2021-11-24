Nefes Alan Tarih Yozgat'taki Anıt Ağaçlar - Son Dakika

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi yapmış olduğu açıklamada Yozgat'taki anıt ağaçlarla ilgili bilgi verdi. Çiftçi yaptığı açıklamada; "Yozgat'ta iki anıt ağacımız bulunmaktadır. Çekerek ve Akdağmadeni'nde bulunan ağaçlarımız bizim için çok kıymetli. Yıllara meydan okumalarının yanı sıra bakımları ve zarar görmemeleri de hassas konular arasında.

Çekerek ilçemizin Kamışçık Köyünde bulunan Ulukavak Tabiat Anıtı 20 metrelik heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor. 8 metre genişliğinde olan "Ulukavak" adı verilen alba cinsi kavak ağacı, 200 yaşından fazla olduğu tahmin ediliyor. Köyün simgesi haline gelen ve heybetli görüntüsü ile dikkat çeken kavak ağacı köylülerimiz tarafından özenle korunuyor. Köylülerin geleneksel kıyafetlerini giyip kurban keserek dilekte bulundukları kavak ağacı, 1993 yılında sit ilanı edildi. Ayrıca Ulukavak Ağacı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, "Anıt Ağaç" statüsüne kavuşturuldu.

Akdağmadeni ilçemizde bulunan anıt ağacımız ise,Karadikmen Köyünde bulunuyor.500 yıllık meşe ağacı sapsız meşe türünün şampiyonu. Gövde çevresi 4 metre 20 cm, çapı 1 metre 40cm ve 300 (üç yüz) metrekarelik bir alanı kaplayan özellikleriyle ise türünde Türkiye Şampiyonu. Nefes alan tarihe şahitlik yapan ağaçlarımız ziyaretçilerini bekliyor " dedi.