Nefes aldırmayan hastalık, KOAH - Son Dakika

KOAH hastalarının Kovid-19 ve grip aşılarını yaptırması ve nefes yoluyla alınan ilaçları düzenli olarak kullanması gerektiğine dikkat çeken Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, tedavinin yanı sıra hastaların sağlıklı beslenmeleri, fiziksel aktivitelerini yapmaları gerektiğini söyledi.

KOAH'ın genellikle zararlı toz ve gaz maruziyeti veya yetersiz akciğer gelişimine neden olan faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığını belirten Dr. Yavuzyılmaz, "KOAH kalıcı solunumsal yakınmalarla birlikte nefes alıp vermede zorluk ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. KOAH hastaları pandemi sürecinde en kırılgan hasta grupları arasında olduğu için Sağlıklı akciğerler ve sağlıklı nefes için dünyanın, insan sağlığı açısından daha iyi bir yer haline gelmesi gerekiyor. Bu nedenle 2021 yılı Dünya KOAH Günü için 'Sağlıklı Nefes, Sağlıklı Dünya' teması belirlenmiştir" dedi.

Temel Neden Kirli Hava Soluma

KOAH'ın temel nedenin kirli hava soluma sorunu olduğunu dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, "Anne karnından itibaren gerek iç ortamlarda, gerekse dış ortamlarda soluduğumuz zararlı duman, gaz ve küçük parçacıklar nedeniyle KOAH oluşabilmektedir. Tütün dumanı, termik santraller, fabrikalar ve trafikteki arabaların egzozlarından çevreye yaydıkları kirli hava, ısınma ve yemek pişirme amaçlı evlerdeki soba veya ocaklarda yakılan odun, tezek, ağaç kökleri ve kömürün dumanı ve tozlu dumanlı işyerlerinde soluduğumuz kirli hava hastalığa neden olan en önemli sebeplerdir" şeklinde konuştu.

KOAH Hastaları Kovid-19 Aşısını Yaptırmalı

Basit ve ağrısız bir test olan "nefes ölçüm testi" ile KOAH tanısınınkonulabildiği vurgulayan Dr.Yavuzyılmaz, " Korunmada ise en önemli husus, soluduğumuz havanın kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı beslenme, egzersiz ve aşılanmadır. Hastalar, Kovid-19 ve grip aşılarını yaptırmalı, zatürre ve karma aşıları için doktorlarından bilgi almalıdırlar.

Ayrıca KOAH'lı bir hastanın yapması gereken ilk iş eğer kullanıyorsa sigarayı bırakmak amacıyla hekime başvurmalıdır. Bunun dışında, maske takılması, diğer zararlı toz ve dumandan uzak durulması, ortam havasının temiz tutulması, nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması; hem hastalık gelişimi, hem hastalığın ilerlemesi ve kötü sonuçların önlenmesinde önemli adımlardır" ifadelerini kullandı.