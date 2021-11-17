Üye Girişi
Nefes aldırmayan hastalık, KOAH - Son Dakika

Nefes aldırmayan hastalık, KOAH

17.11.2021 09:36
Nefes aldırmayan hastalık, KOAH

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz 17 Kasım Dünya KOAH (Kronik Obstrüktif Tıkayıcı Akciğer Hastalığı) Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

KOAH hastalarının Kovid-19 ve grip aşılarını yaptırması ve nefes yoluyla alınan ilaçları düzenli olarak kullanması gerektiğine dikkat çeken Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, tedavinin yanı sıra hastaların sağlıklı beslenmeleri, fiziksel aktivitelerini yapmaları gerektiğini söyledi.

KOAH'ın genellikle zararlı toz ve gaz maruziyeti veya yetersiz akciğer gelişimine neden olan faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığını belirten Dr. Yavuzyılmaz, "KOAH kalıcı solunumsal yakınmalarla birlikte nefes alıp vermede zorluk ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. KOAH hastaları pandemi sürecinde en kırılgan hasta grupları arasında olduğu için Sağlıklı akciğerler ve sağlıklı nefes için dünyanın, insan sağlığı açısından daha iyi bir yer haline gelmesi gerekiyor. Bu nedenle 2021 yılı Dünya KOAH Günü için 'Sağlıklı Nefes, Sağlıklı Dünya' teması belirlenmiştir" dedi.

Temel Neden Kirli Hava Soluma

KOAH'ın temel nedenin kirli hava soluma sorunu olduğunu dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, "Anne karnından itibaren gerek iç ortamlarda, gerekse dış ortamlarda soluduğumuz zararlı duman, gaz ve küçük parçacıklar nedeniyle KOAH oluşabilmektedir. Tütün dumanı, termik santraller, fabrikalar ve trafikteki arabaların egzozlarından çevreye yaydıkları kirli hava, ısınma ve yemek pişirme amaçlı evlerdeki soba veya ocaklarda yakılan odun, tezek, ağaç kökleri ve kömürün dumanı ve tozlu dumanlı işyerlerinde soluduğumuz kirli hava hastalığa neden olan en önemli sebeplerdir" şeklinde konuştu.

KOAH Hastaları Kovid-19 Aşısını Yaptırmalı

Basit ve ağrısız bir test olan "nefes ölçüm testi" ile KOAH tanısınınkonulabildiği vurgulayan Dr.Yavuzyılmaz, " Korunmada ise en önemli husus, soluduğumuz havanın kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı beslenme, egzersiz ve aşılanmadır. Hastalar, Kovid-19 ve grip aşılarını yaptırmalı, zatürre ve karma aşıları için doktorlarından bilgi almalıdırlar.

Ayrıca KOAH'lı bir hastanın yapması gereken ilk iş eğer kullanıyorsa sigarayı bırakmak amacıyla hekime başvurmalıdır. Bunun dışında, maske takılması, diğer zararlı toz ve dumandan uzak durulması, ortam havasının temiz tutulması, nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması; hem hastalık gelişimi, hem hastalığın ilerlemesi ve kötü sonuçların önlenmesinde önemli adımlardır" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü, Bursa, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Nefes aldırmayan hastalık, KOAH - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu 09:30 Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu Meteoroloji cumartesi günü için uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak 09:26 Meteoroloji cumartesi günü için uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak Otomobil aniden yanmaya başladı, içindekiler o anı gözyaşlarıyla izledi 09:18 Otomobil aniden yanmaya başladı, içindekiler o anı gözyaşlarıyla izledi
Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım 09:13 Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu 08:48 Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti 08:07 Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri 07:22 Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı 20:37 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı

Son Dakika Haberleri
09:29 Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu
09:27 Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü
09:21 Hırsızın başına gelmedik kalmadı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezai Karakoç için taziye mesajı
09:12 Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım
09:12 Beş yıldızlı otelde oldu: 60 öğrenci zehirlendi
09:11 Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi
08:57 ABD ordusundan geleceği görecek cihaz
08:55 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek beklediği iddia edildi
08:53 Koronavirüsün etkisi devam ediyor! Toplumun bir kısmı hala tedirgin
Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor? Büyükannesinin sözüyle herkesi güldürdü Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor? Büyükannesinin sözüyle herkesi güldürdü         
09:31
Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü         
09:28
Hırsızın başına gelmedik kalmadı Hırsızın başına gelmedik kalmadı         
09:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı         
09:15
Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi         
09:11
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi         
01:22
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 09:42:12. #1.11#
SON DAKİKA: Nefes aldırmayan hastalık, KOAH - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement