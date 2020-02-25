Nefes almayan bir canlı keşfedildi - Son Dakika
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Nefes almayan bir canlı keşfedildi

6 saat önce

Bilim insanları, nefes almadığı genetik olarak ispatlanan bir parazit keşfetti.

Nefes almayan bir canlı keşfedildi, System.String[]

Bilim insanları, nefes almadığı genetik olarak ispatlanan bir parazit keşfetti.

LiveScience'ın haberine göre, Tel Aviv Üniversitesinden evrim biyoloğu Dorothee Huchon liderliğindeki ekip, bir balık paraziti olan H. salminicola'nın mitokondriyal genoma sahip olmadığını, dolayısıyla nefes almasının yolu bulunmadığını ortaya koydu.

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan, H. salminicola'nın mikroskobik ve genetik incelemesi sırasında, bilinen tüm diğer canlıların aksine solunumdan sorumlu genler dahil parazitin mitokondiyasında depolanan DNA'nın küçük ama önemli bir bölümünün eksik olduğu fark edildi.

Myxozoa sınıfındaki diğer birçok parazit gibi denizanalarıyla uzaktan akraba olan mikroskobik yüzücü H. salminicola'nın, bir zamanlar denizanası atalarına daha çok benzediği ancak zaman içinde çok hücreli özelliğini kaybettiği ifade edildi.


Myxozoa sınıfındaki canlıların, hayvanlar aleminde en küçük genomlardan bazılarına sahip olduğu ifade ediliyor.

Tel Aviv, Genetik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:50 Kaynak: AA
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