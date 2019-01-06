Son Dakika Haberleri: Nefes Borusuna Antep Fıstığı Kaçan 2 Yaşındaki Çocuk Öldü

Nefes Borusuna Antep Fıstığı Kaçan 2 Yaşındaki Çocuk Öldü

47 dakika önce

Şanlıurfa'da nefes borusuna Antep fıstığı kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Nefes Borusuna Antep Fıstığı Kaçan 2 Yaşındaki Çocuk Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da nefes borusuna Antep fıstığı kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Akçakale ilçesinin Yazlıca Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Hüseyin Cesur evde bulunan Antep fıstığından bir miktar yedi. Cesur'un yediği fıstıklardan birisinin boğazına kaçması sonucu fenalaştığını gören ailesi, çocuğu özel otomobilleriyle Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan Cesur'un nefes borusuna Antep fıstığı kaçması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesur'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:04 Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel
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