Nefes Borusuna Antep Fıstığı Kaçan 2 Yaşındaki Çocuk Öldü
47 dakika önce
Şanlıurfa'da nefes borusuna Antep fıstığı kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'da nefes borusuna Antep
fıstığı kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Akçakale
ilçesinin Yazlıca Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Hüseyin Cesur evde bulunan Antep fıstığından bir miktar yedi. Cesur'un yediği fıstıklardan birisinin boğazına kaçması sonucu fenalaştığını gören ailesi, çocuğu özel otomobilleriyle Akçakale Devlet Hastanesi
'ne götürdü.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morgunda otopsisi yapılan Cesur'un nefes borusuna Antep fıstığı kaçması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cesur'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:04 Kaynak: AA
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