Nefes Borusuna Balgam Kaçan Bebek Öldü

Şanlıurfa'da nefes borusuna balgam kaçan 5 aylık bebek öldü.

Şanlıurfa'da nefes borusuna balgam kaçan 5 aylık bebek öldü.



Akçakale ilçesindeki Ohali Mahallesi'nde yaşayan Ahmet B, Fatma B. çiftinin bebekleri Bora B, annesi emzirdikten sonra kusmaya başladı.



Ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Otopside bebeğin nefes borusuna balgam kaçması sonucu boğulduğu belirlendi.



Bebeğin cenazesi ailesine teslim edildi.

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