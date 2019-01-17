Son Dakika Haberleri: Nefes Borusuna Balgam Kaçan Bebek Öldü

Nefes Borusuna Balgam Kaçan Bebek Öldü

46 dakika önce

Şanlıurfa'da nefes borusuna balgam kaçan 5 aylık bebek öldü.

Nefes Borusuna Balgam Kaçan Bebek Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da nefes borusuna balgam kaçan 5 aylık bebek öldü.

Akçakale ilçesindeki Ohali Mahallesi'nde yaşayan Ahmet B, Fatma B. çiftinin bebekleri Bora B, annesi emzirdikten sonra kusmaya başladı.

Ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopside bebeğin nefes borusuna balgam kaçması sonucu boğulduğu belirlendi.

Bebeğin cenazesi ailesine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:56 Kaynak: AA

Akçakale, Şanlıurfa, Güncel
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