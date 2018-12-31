Nefes Borusuna Bisküvi Kaçan Bebek Öldü
1 saat önce
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde nefes borusuna bisküvi kaçan 1,5 yaşındaki Suriyeli bebek hayatını kaybetti.
Tekirdağ
'ın Marmaraereğlisi
ilçesinde nefes borusuna bisküvi kaçan 1,5 yaşındaki Suriyeli bebek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi
'nde yaşayan Suriyeli ailenin bebekleri M.N.S.A, boğazına bisküvi kaçınca nefes alamayarak fenalaştı.
112 Acil Servis
ekiplerince Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:38 Kaynak: AA
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