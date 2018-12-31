Son Dakika Haberleri: Nefes Borusuna Bisküvi Kaçan Bebek Öldü

Nefes Borusuna Bisküvi Kaçan Bebek Öldü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde nefes borusuna bisküvi kaçan 1,5 yaşındaki Suriyeli bebek hayatını kaybetti.

Nefes Borusuna Bisküvi Kaçan Bebek Öldü, System.String[]
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde nefes borusuna bisküvi kaçan 1,5 yaşındaki Suriyeli bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli ailenin bebekleri M.N.S.A, boğazına bisküvi kaçınca nefes alamayarak fenalaştı.

112 Acil Servis ekiplerince Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:38 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Tekirdağ, Marmaraereğlisi, Güncel
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