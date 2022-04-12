Nefes borusuna ceviz parçası kaçan küçük çocuk kurtarılamadı - Son Dakika

Nefes borusuna ceviz parçası kaçan küçük çocuk kurtarılamadı

GAZİANTEP Gaziantep'te yediği ceviz parçalarının soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalan iki buçuk yaşındaki Metin Ufuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki buçuk yaşındaki Metin Ufuk, annesi ve kardeşiyle birlikte evde bulunduğu esnada ceviz yemeye başladı. Küçük çocuk ceviz yediği esnada bir anda soluk borusu tıkandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay sonrası bir süre nefessiz kalan oğlunu fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük Metin, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede uzun süre müdahale edilen iki buçuk yaşındaki çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.