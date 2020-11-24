Nefes borusuna ekmek parçası kaçan belediye işçisi, hayatını kaybetti - Son Dakika

Nefes borusuna ekmek parçası kaçan belediye işçisi, hayatını kaybetti

24.11.2020 17:16
Nefes borusuna ekmek parçası kaçan belediye işçisi, hayatını kaybetti, System.String[]

KIRŞEHİR'de nefes borusuna ekmek parçası kaçan belediye işçisi Metin Uğurcalı (58) hastanede hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR'de nefes borusuna ekmek parçası kaçan belediye işçisi Metin Uğurcalı (58) hastanede hayatını kaybetti.

Kronik rahatsızlığı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir izinli olan Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü işçisi Metin Uğurcalı, sabah evinde kahvaltı yaparken ekmek parçası nefes borusuna kaçtı. Uğurcanlı, ailenin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 çocuk babası Uğurcanlı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Nefes borusuna ekmek parçası kaçan belediye işçisi, hayatını kaybetti

Fen İşleri Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nefes borusuna ekmek parçası kaçan belediye işçisi, hayatını kaybetti - Son Dakika


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