Nefes Borusuna Fıstık Kaçan 2 Yaşındaki Hüseyin Öldü
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, ağzına attığı Antep fıstığının nefes borusuna kaçmasıyla nefessiz kalan 2 yaşındaki Hüseyin Cesur, yaşamını yitirdi.
ŞANLIURFA'nın Akçakale
ilçesinde, ağzına attığı Antep
fıstığının nefes borusuna kaçmasıyla nefessiz kalan 2 yaşındaki Hüseyin Cesur, yaşamını yitirdi.
Olay Akçakale ilçesine bağlı Yazlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin verdiği Antep fıstığını ağzına atan Hüseyin Cesur, bir süre sonra nefessiz kalıp, çırpınmaya başladı. Çıkarmakta başarılı olamayan ailesi küçük çocuğu kendi araçlarıyla Akçakale Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Cesur'un nefes borusuna Antep fıstığı kaçtığı belirlendi. Şanlıurfa
Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Cesur, burada doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu
'nda yapılan otopsinin ardından Cesur'un cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:19 Kaynak: DHA
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