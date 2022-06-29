Nurdağı Bölge Trafik İstasyon Amirliği önüne 46 AAN 467 plakalı TIR ile hızlıca gelerek, korna çalan Gültekin Sığırgüden, hemen indi. Nefes borusuna fıstık kaçtığını işaret ederek anlatıp, yardım isteyen Sığırgüden'e, Heimlich manevrası ile müdahale edildi. Sığırgüden, kendisini kurtaran polislere teşekkür etti. Bu anlar ise Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nefes borusuna fıstık kaçan sürücüye, polisten Heimlich manevrası - Son Dakika

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