Nefes borusuna kaçan patates öldürdü - Yeniden - Son Dakika
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Nefes borusuna kaçan patates öldürdü - Yeniden

6 saat önce

MUĞLA'da yediği patatesin nefes borusuna kaçması nedeniyle 1 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 33 yaşındaki Nilgün Özcin, yaşamını yitirdi.

Nefes borusuna kaçan patates öldürdü - Yeniden, System.String[]

MUĞLA'da yediği patatesin nefes borusuna kaçması nedeniyle 1 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 33 yaşındaki Nilgün Özcin, yaşamını yitirdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla İl Müdürlüğü'nde görevli memur Nilgün Özcin, geçen 16 Aralık'ta, öğle yemeğinde haşlanmış patates yedi. Özcin'in nefessiz kaldığını fark eden mesai arkadaşları durumu, sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülen Özcin, ambulansla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Endoskopiyle nefes borusuna kaçan patates çıkartılan Nilgün Özcin, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Özcin, dün hayatını kaybetti.

Özcin'in ölüm haberini alan mesai arkadaşları, hastaneye akın ederken acılı eş Murat Özcin'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Çiftin, 15 aylık 'Ömer' isminde bir bebekleri olduğu öğrenildi.


Aralık, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:30 Kaynak: DHA
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