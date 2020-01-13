Nefes borusuna kaçan yemek öldürdü - Son Dakika

KOCAELİ'de, nefes borusuna kaçan yiyecek nedeniyle fenalaşan Tekin Camgöz (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Derince Çenedağ Mahallesi'nde yaşayan Tekin Camgöz, önceki gün akşam evinde yemek yediği sırada bir anda fenalaştı. Kardeşlerinin ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Camgöz'ün nefes borusuna yemek kaçtığını belirledi. Nefes alamayan Tekin Camgöz, sağlık ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tekin Camgöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tekin Camgöz'ün cenazesi yarın toprağa verilecek.