Olayı öğrenen Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki yaptığı Heimlich Manevrası ile Canan Tüzer'in nefes almasını sağladı, diğer öğretmenler de yardıma koştu. Öğretmenin kendine gelmesi ile rahat bir nefes alan öğretmenlerin arkadaşlarına su vererek yardım ettiğigörüldü.

Kaynak: İHA

su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nefes borusuna kuru üzüm kaçan öğretmen ölümden döndü! Meslektaşı 'Heimlich Manevrası' tekniğiyle kurtardı - Son Dakika

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