Nefes borusuna kuru üzüm kaçan öğretmen ölümden döndü! Meslektaşı "Heimlich Manevrası" tekniğiyle kurtardı - Son Dakika
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Nefes borusuna kuru üzüm kaçan öğretmen ölümden döndü! Meslektaşı "Heimlich Manevrası" tekniğiyle kurtardı

16.06.2022 11:19

Eskişehir 30 Ağustos Ortaokulu Din Kültürü öğretmeni Canan Tüzer, nefes borusuna kuru üzüm kaçmasının ardından meslektaşı Uğur Tiryaki'nin yaptığı 'Heimlich Manevrası' sayesinde kurtuldu.

Öğretmenler odasında teneffüs saatinde dinlenen Din Kültürü öğretmeni Canan Tüzer, nefes borusuna kaçan kuru üzüm nedeniyle nefessiz kaldı. Kameraya takılan görüntüde yere yığılan öğretmeni okulun müdür yardımcısı Tuğba Altıntaş durumu fark ederek yardım istedi.

Nefes borusuna kuru üzüm kaçan öğretmeni meslektaşı kurtardı

MESLEKTAŞI ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ

Olayı öğrenen Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki yaptığı Heimlich Manevrası ile Canan Tüzer'in nefes almasını sağladı, diğer öğretmenler de yardıma koştu. Öğretmenin kendine gelmesi ile rahat bir nefes alan öğretmenlerin arkadaşlarına su vererek yardım ettiğigörüldü.

Nefes borusuna kuru üzüm kaçan öğretmeni meslektaşı kurtardı
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Kaynak: İHA

su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nefes borusuna kuru üzüm kaçan öğretmen ölümden döndü! Meslektaşı 'Heimlich Manevrası' tekniğiyle kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nefes borusuna kuru üzüm kaçan öğretmen ölümden döndü! Meslektaşı "Heimlich Manevrası" tekniğiyle kurtardı - Son Dakika
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