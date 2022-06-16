Öğretmenler odasında teneffüs saatinde dinlenen Din Kültürü öğretmeni Canan Tüzer, nefes borusuna kaçan kuru üzüm nedeniyle nefessiz kaldı. Kameraya takılan görüntüde yere yığılan öğretmeni okulun müdür yardımcısı Tuğba Altıntaş durumu fark ederek yardım istedi.
Olayı öğrenen Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki yaptığı Heimlich Manevrası ile Canan Tüzer'in nefes almasını sağladı, diğer öğretmenler de yardıma koştu. Öğretmenin kendine gelmesi ile rahat bir nefes alan öğretmenlerin arkadaşlarına su vererek yardım ettiğigörüldü.
Son Dakika › 3. Sayfa › Nefes borusuna kuru üzüm kaçan öğretmen ölümden döndü! Meslektaşı 'Heimlich Manevrası' tekniğiyle kurtardı - Son Dakika