Son Dakika Haberleri: Nefes Borusuna Kusmuk Kaçan Bebek Öldü

Nefes Borusuna Kusmuk Kaçan Bebek Öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'da nefes borusuna kusmuk kaçan 2 aylık bebek öldü.

Nefes Borusuna Kusmuk Kaçan Bebek Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da nefes borusuna kusmuk kaçan 2 aylık bebek öldü.

Harran ilçesindeki Ceylangöz Mahallesi'nde yaşayan Musa-Ayşe Ç. çiftinin bebekleri Cemile, annesi emzirdikten sonra istifra etmeye başladı.

Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopside bebeğin nefes borusuna kusmuk kaçması sonucu boğulduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:48 Kaynak: AA

Harran, Şanlıurfa, Güncel
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