Nefes Borusuna Kusmuk Kaçan Bebek Öldü
1 saat önce
Şanlıurfa'da nefes borusuna kusmuk kaçan 2 aylık bebek öldü.
Şanlıurfa
'da nefes borusuna kusmuk kaçan 2 aylık bebek öldü. Harran
ilçesindeki Ceylangöz Mahallesi'nde yaşayan Musa-Ayşe Ç. çiftinin bebekleri Cemile, annesi emzirdikten sonra istifra etmeye başladı.
Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otopside bebeğin nefes borusuna kusmuk kaçması sonucu boğulduğu belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:48 Kaynak: AA
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