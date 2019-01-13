Nefes Borusuna Kusmuk Kaçan Bebek Öldü
49 dakika önce
Şanlıurfa'da nefes borusuna kusmuk kaçan 4 aylık erkek bebek öldü.
Şanlıurfa
'da nefes borusuna kusmuk kaçan 4 aylık erkek bebek öldü. Haliliye
ilçesi kırsalında bulunan Dalbaşı Mahallesi'nde yaşayan İsmail-Eda D. çiftinin 4 aylık bebekleri Halil, annesi emzirdikten sonra kusmaya başladı.
Bir süre sonra moraran ve nefes alamayan bebek, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan bebeğin, nefes borusuna kusmuk kaçması sonucu boğulduğu belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:17 Kaynak: AA
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