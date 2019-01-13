Son Dakika Haberleri: Nefes Borusuna Kusmuk Kaçan Bebek Öldü

Nefes Borusuna Kusmuk Kaçan Bebek Öldü

49 dakika önce

Şanlıurfa'da nefes borusuna kusmuk kaçan 4 aylık erkek bebek öldü.

Nefes Borusuna Kusmuk Kaçan Bebek Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da nefes borusuna kusmuk kaçan 4 aylık erkek bebek öldü.


Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Dalbaşı Mahallesi'nde yaşayan İsmail-Eda D. çiftinin 4 aylık bebekleri Halil, annesi emzirdikten sonra kusmaya başladı.

Bir süre sonra moraran ve nefes alamayan bebek, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan bebeğin, nefes borusuna kusmuk kaçması sonucu boğulduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parçalayıp Koliye Koydukları Cesedi, Evinin Önüne Bıraktılar 6 Yaşındaki Oğlunu Döverek Öldüren Cani Babanın İfadesi Ortaya Çıktı: Demirle Dövdüm, Sonra Kalp Masajı Yaptım

Parçalanıp Koliye Konulan Cesedin Altından Yasak Aşk Cinayeti Çıktı! Lefter Küçükandonyadis Mezarı Başında Anıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 15:06:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nefes Borusuna Kusmuk Kaçan Bebek Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]