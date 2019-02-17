Son Dakika Haberleri: Nefes Borusuna Kusmuk Kaçan Bebek Öldü

Nefes Borusuna Kusmuk Kaçan Bebek Öldü

20 dakika önce

Şanlıurfa'da nefes borusuna kusmuk kaçan bir aylık bebek öldü.

Nefes Borusuna Kusmuk Kaçan Bebek Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da nefes borusuna kusmuk kaçan bir aylık bebek öldü.

Harran ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde yaşayan İbrahim-Emine D. çiftinin bebekleri Elif, annesi emzirdikten sonra gece saatlerinde kusmaya başladı.

Yakınları tarafından Şanlıurfa Çocuk Hastanesi'ne götürülen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopside bebeğin nefes borusuna kusmuk kaçması sonucu boğulduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:39 Kaynak: AA

Büyükdere, Harran, Şanlıurfa, Güncel
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