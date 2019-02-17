Nefes Borusuna Kusmuk Kaçan Bebek Öldü
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Şanlıurfa'da nefes borusuna kusmuk kaçan bir aylık bebek öldü.
Şanlıurfa
'da nefes borusuna kusmuk kaçan bir aylık bebek öldü. Harran
ilçesi Büyükdere
Mahallesi'nde yaşayan İbrahim-Emine D. çiftinin bebekleri Elif, annesi emzirdikten sonra gece saatlerinde kusmaya başladı.
Yakınları tarafından Şanlıurfa Çocuk Hastanesi'ne götürülen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otopside bebeğin nefes borusuna kusmuk kaçması sonucu boğulduğu belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:39 Kaynak: AA
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