Son Dakika Haberleri: Nefes borusuna lokum kaçan çocuk tedavi altına alındı
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Nefes borusuna lokum kaçan çocuk tedavi altına alındı

22 dakika önce

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, yediği lokum nefes borusuna kaçan 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Nefes borusuna lokum kaçan çocuk tedavi altına alındı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, yediği lokum nefes borusuna kaçan 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Mağralı Mahallesi'nde, yediği lokum nefes borusuna kaçan Berat K, yakınları tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından nefes borusundaki lokum çıkartılan çocuk, hayati tehlike kaydıyla Kadın Doğum Çocuk Servisi Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:58 Kaynak: AA
Necip Fazıl Kısakürek, Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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