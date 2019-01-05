Son Dakika Haberleri: Nefes Borusuna Lokum Yapışan Kişi, Toprağa Verildi

Nefes Borusuna Lokum Yapışan Kişi, Toprağa Verildi

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, cami çıkışında ikram edilen lokumun nefes borusuna yapışması sonucu hayatını kaybeden kişi, toprağa verildi.

Nefes Borusuna Lokum Yapışan Kişi, Toprağa Verildi, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, cami çıkışında ikram edilen lokumun nefes borusuna yapışması sonucu hayatını kaybeden kişi, toprağa verildi.

Merkez Camisi'nde cuma çıkışı ikram edilen lokumun nefes borusuna yapışması sonucunu yaşamını yitiren Ünal Arıkan'ın (82) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.

Bayır Mezarlığı'nda öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Arıkan'ın cenazesi burada toprağa verildi.

Cenaze törenine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cuma namazı için Merkez Camisi'ne giden Ünal Arıkan, çıkışta ikram edilen lokumu yedikten sonra fenalaşmış, sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:53 Kaynak: AA

Merkez, Manavgat, Antalya, Güncel
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