Nefes Borusuna Lokum Yapışan Ünal Dede Defnedildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cuma namazı sonrası cami çıkışında ikram edilen lokumun nefes borusuna yapışması sonucu hayatını kaybeden Ünal Arıkan son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cuma namazı sonrası cami çıkışında ikram edilen lokumun nefes borusuna yapışması sonucu hayatını kaybeden Ünal Arıkan son yolculuğuna uğurlandı.



Dün cuma namazı için Merkez Camisi'ne giden Ünal Arıkan (82), çıkışta ikram edilen lokumu yedikten sonra fenalaşıp yere yığıldı. Arıkan, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılıp Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Hastanedeki ilk incelemede Arıkan'ın nefes borusuna 2 parça lokum yapıştığı ve nefes borusuna yapışan lokum nedeniyle öldüğü bildirildi. Adli Tıp Morgundan alınan Arıkan'ın cenazesi, öğle namazını müteakip Bayır Mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Arıkan'ın cenazesi defnedildi.



Cenaze namazına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

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