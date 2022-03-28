NEFES BORUSUNA MAKARNA KAÇAN ANA SINIFI ÖĞRENCİSİNİ ÖĞRETMENİ KURTARDI - Son Dakika
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NEFES BORUSUNA MAKARNA KAÇAN ANA SINIFI ÖĞRENCİSİNİ ÖĞRETMENİ KURTARDI

28.03.2022 13:51

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir ilkokulda nefes borusuna makarna kaçan ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Muhammed E. öğretmeni Fırat Koçan'ın müdahalesiyle kurtuldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir ilkokulda nefes borusuna makarna kaçan ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Muhammed E. öğretmeni Fırat Koçan'ın müdahalesiyle kurtuldu. Küçük Muhammed, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Burhaniye Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'nda ana sınıfına giden Muhammet E.?nin öğle yemeği sırasında nefes borusuna makarna kaçtı. Nefes almakta zorlanan öğrencisinin çırpındığını gören öğretmen Fırat Koçan, hemen duruma müdahale etti. Daha önce de ilkyardım eğitimi aldığı belirtilen Koçan, makarnayı parmağını kullanarak çıkardı. Muhammet E., çağrılan ambulansla tedbir amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, öğretmeni Fırat Koçan da öğrencisini yalnız bırakmadı. Muhammet E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

NEFES BORUSUNA MAKARNA KAÇAN ANA SINIFI ÖĞRENCİSİNİ ÖĞRETMENİ KURTARDI
NEFES BORUSUNA MAKARNA KAÇAN ANA SINIFI ÖĞRENCİSİNİ ÖĞRETMENİ KURTARDI
NEFES BORUSUNA MAKARNA KAÇAN ANA SINIFI ÖĞRENCİSİNİ ÖĞRETMENİ KURTARDI
NEFES BORUSUNA MAKARNA KAÇAN ANA SINIFI ÖĞRENCİSİNİ ÖĞRETMENİ KURTARDI
NEFES BORUSUNA MAKARNA KAÇAN ANA SINIFI ÖĞRENCİSİNİ ÖĞRETMENİ KURTARDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: NEFES BORUSUNA MAKARNA KAÇAN ANA SINIFI ÖĞRENCİSİNİ ÖĞRETMENİ KURTARDI - Son Dakika
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