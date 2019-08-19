Son Dakika Haberleri: Nefes borusuna salatalık kaçan Medine hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Nefes borusuna salatalık kaçan Medine hayatını kaybetti

1 saat önce

KONYA'nın Güneysınır ilçesinde, 1 yaşındaki Medine Berra Can, annesinin verdiği salatalığı yerken, nefes borusuna kaçması sonucu boğuldu.

Nefes borusuna salatalık kaçan Medine hayatını kaybetti, System.String[]
KONYA'nın Güneysınır ilçesinde, 1 yaşındaki Medine Berra Can, annesinin verdiği salatalığı yerken, nefes borusuna kaçması sonucu boğuldu.
Olay, ilçeye bağlı Habiller Mahallesi'nde meydana geldi. Huriye Can (25) kızı Medine Berra Can'a yemesi için salatalık verdi. Medine Berra, salatalığı yediği sırada iddiaya göre sebze nefes borsuna kaçtı. Nefes alamayan Medine Berra'nın durumunu fark eden ailesi bebeği, Güneysınır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Medine, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Huriye Can'ın ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Çumra Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Medine Berra Can'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Medine Berra Can, Habiller Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Devlet Hastanesi, Güneysınır, Huriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Turan, HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'lilere çıkıştı
Temelli'den, HDP'li belediyelere kayyum atanmasına sert tepki: Sivil darbe Selde ölen Cici Baba'nın kimliği belli oldu Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:54:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nefes borusuna salatalık kaçan Medine hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]