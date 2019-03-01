Son Dakika Haberleri: Nefes Borusuna Şeker Kaçan Minik Ali, Öldü

Nefes Borusuna Şeker Kaçan Minik Ali, Öldü

47 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde yediği şeker nefes borusuna kaçan Ali Elkatmış (2) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nefes Borusuna Şeker Kaçan Minik Ali, Öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde yediği şeker nefes borusuna kaçan Ali Elkatmış (2) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde ağzına attığı şeker nefes borusuna kaçan Ali Elkatmış, nefes alamayıp, fenalaştı. Yüzü moraran Elkatmış'ın nefes almadığını fark eden ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, daha sonra hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan minik Ali, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ali Elkatmış'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:58 Kaynak: DHA

Yenişehir, Viranşehir, Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Google Verilerine Göre 2 Büyükşehirde Saadet Partisi İpi Göğüslüyor Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı

MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var! Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:45:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nefes Borusuna Şeker Kaçan Minik Ali, Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]