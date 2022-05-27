NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN ÖĞRENCİYİ, ÖĞRETMENİ KURTARDI

MUŞ'ta, okulda arkadaşlarıyla vakit geçirdiği esnada nefes borusuna şeker kaçan 4. sınıf öğrencisi Yusuf Berat (12), sınıf öğretmeninin uyguladığı ilk yardım tekniğiyle kurtarıldı. Yusuf'un kurtarılma anı ise, anbean kameralara yansıdı.

Kent merkezindeki Vali Adil Yazar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yusuf Berat (12), teneffüste beslenme yaptığı esnada nefes borusuna şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken Yusuf'un yere yığıldığını gören arkadaşları, başına toplandı. Yusuf'un arkadaşlarından biri koşarak durumu, sınıf öğretmeni Gökhan Yılmaz'a bildirdi. Okul merdivenini koşarak çıkan öğretmen Yılmaz, ilk olarak yere yığılan Yusuf'un ağzını kontrol etti. Daha sonrasında 'heimlich manevrası' ile ilk yardım tekniği uygulayan Yılmaz, nefes borusuna kaçan şekerin bulunduğu bölgeden dışarı atılmasını sağladı. Korku dolu anların yaşandığı olay ise, anbean okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)-