NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN ÖĞRENCİYİ, ÖĞRETMENİ KURTARDI - Son Dakika
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NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN ÖĞRENCİYİ, ÖĞRETMENİ KURTARDI

27.05.2022 13:09

MUŞ'ta, okulda arkadaşlarıyla vakit geçirdiği esnada nefes borusuna şeker kaçan 4. sınıf öğrencisi Yusuf Berat (12), sınıf öğretmeninin uyguladığı ilk yardım tekniğiyle kurtarıldı.

MUŞ'ta, okulda arkadaşlarıyla vakit geçirdiği esnada nefes borusuna şeker kaçan 4. sınıf öğrencisi Yusuf Berat (12), sınıf öğretmeninin uyguladığı ilk yardım tekniğiyle kurtarıldı. Yusuf'un kurtarılma anı ise, anbean kameralara yansıdı.

Kent merkezindeki Vali Adil Yazar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yusuf Berat (12), teneffüste beslenme yaptığı esnada nefes borusuna şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken Yusuf'un yere yığıldığını gören arkadaşları, başına toplandı. Yusuf'un arkadaşlarından biri koşarak durumu, sınıf öğretmeni Gökhan Yılmaz'a bildirdi. Okul merdivenini koşarak çıkan öğretmen Yılmaz, ilk olarak yere yığılan Yusuf'un ağzını kontrol etti. Daha sonrasında 'heimlich manevrası' ile ilk yardım tekniği uygulayan Yılmaz, nefes borusuna kaçan şekerin bulunduğu bölgeden dışarı atılmasını sağladı. Korku dolu anların yaşandığı olay ise, anbean okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)-

NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN ÖĞRENCİYİ, ÖĞRETMENİ KURTARDI
NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN ÖĞRENCİYİ, ÖĞRETMENİ KURTARDI
NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN ÖĞRENCİYİ, ÖĞRETMENİ KURTARDI
NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN ÖĞRENCİYİ, ÖĞRETMENİ KURTARDI

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Sınıf öğretmeni, boğazına şeker kaçan öğrencisinin hayatını kurtardı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı Sınıf öğretmeni, boğazına şeker kaçan öğrencisinin hayatını kurtardı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı Yenimahalle Belediyesi Personeli İlk Yardım Öğreniyor Yenimahalle Belediyesi Personeli İlk Yardım Öğreniyor
Kaynak: DHA

İlk Yardım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN ÖĞRENCİYİ, ÖĞRETMENİ KURTARDI - Son Dakika


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