Nefes borusuna su kaçan öğretmeni ilk yardım eğitmeni meslektaşı kurtardı

Kayseri'de nefes borusuna su kaçan öğretmeni okula ilk yardım eğitimi vermek için gelen sağlık eğitimcisi meslektaşının kurtarması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ilk yardım eğitimi vermeye giden Arif Eşkara, koridorda yürürken arkasından gelen bir öğretmenin bazı sesler çıkardığını duydu.

Öğretmen Suha Sinan Sümengen'in nefes alamadığını fark eden Eşkara, "heimlich manevrası"nı uygulayarak meslektaşını kurtardı.

Yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında Ahmet Baldöktü İlkokulunda düzenlenen ilk yardım eğitimi programında Eşkara'ya plaket takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Eşkara'yı tebrik etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Eşkara, bugüne kadar 2 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verdiklerini söyledi.

11 Haziran'da da Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine eğitime gittiğini anlatan Eşkara, şunları kaydetti:

"Koridorda yürüyordum, tam köşeyi dönmek üzereyken bir ses duydum, nefes alamama sesi gibi. Bir hocamız yere yığılmak üzere. Kendini odadan zor atmış, epey bir uğraşmış hatta sonra söyledi, içinden geçirmiş, 'Birileri olsa da sırtıma vursa' diye. Onu o halde görünce müdahale ettim. Çok kısa sürede yavaş yavaş nefes almaya ve kendine gelmeye başladı. Yatırdık, dinlendirdik, yarım saat geçince tamamen ayağa kalktı. 'Heimlich manevrası' bu. Tıkanmalarda insan ne kadar oksijensiz kalabilir, 3 dakika sürmez. İşte burada bir cismin akciğere nefes yoluna kaçması durumunda nefes yolunun üzerinde bulunan kapak bir anda kasılıyor, hareket etmiyor, dışarıdan hava girişini engelliyor, kişi 2-3 dakika içinde ölebiliyor. O kaçan cisim neyse onu heimlich manevrası ile karına baskı yaparak ve sırtına vurarak çıkarıyoruz."