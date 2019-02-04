Son Dakika Haberleri: Nefes Borusuna Süt Kaçan Bebek Hayatını Kaybetti

Nefes Borusuna Süt Kaçan Bebek Hayatını Kaybetti

52 dakika önce

Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefes borusuna süt kaçan 4 aylık bebek hayatını kaybetti.

Nefes Borusuna Süt Kaçan Bebek Hayatını Kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefes borusuna süt kaçan 4 aylık bebek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesi Güneren Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 4 aylık Büşra Tur'u emziren anne Emine Tur, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bebeği ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırdı. Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:32 Kaynak: İHA

Anne, Akçakale, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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