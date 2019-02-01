Nefes Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü
21 dakika önce
Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık Suriyeli kız bebek, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık Suriyeli kız bebek, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye
ilçesinin Hayati Harrani Mahallesi'nde 3 aylık Türkiye
Elhamdo'yu emziren Suriyeli anne Sofa Elhamdo, bebeğinin nefessiz kaldığını fark edince durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından bebeği, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Emzirme sırasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu
Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:28 Kaynak: AA
Vicdansız, 5 Aylık Hamile Karısının Vücudunda Kırılmadık Yer Bırakmadı!
Dalgın Annenin Otomobilde Unuttuğu Bebek Yarım Saat Sonra Kurtarıldı
Acılı Baba, Bebeğinin Cenazesini Adli Tıp'a Kucağında Taşıdı
2 Dilencinin Üzerinden 9 Bin 130 Lira Çıktı