Son Dakika Haberleri: Nefes Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü

Nefes Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü

10 dakika önce

Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 4 aylık bebek hayatını kaybetti.

Nefes Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 4 aylık bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçakale ilçesi Güneren Mahallesi'nde 4 aylık Büşra Tur'u emziren anne Emine Tur, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bebeği Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:32 Kaynak: AA

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