NEFES BORUSUNA SÜT KAÇAN HAYREDDİN BEBEK, KALP MASAJIYLA KURTARILDI - Son Dakika
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NEFES BORUSUNA SÜT KAÇAN HAYREDDİN BEBEK, KALP MASAJIYLA KURTARILDI

05.10.2022 12:18

BURSA'da, nefes borusuna süt kaçması sonucu tıkanıp, kalbi duran Suriyeli Hayreddin Elhumeydi, hastanede 1 saat süren kalp masajı ile hayata döndürüldü.

BURSA'da, nefes borusuna süt kaçması sonucu tıkanıp, kalbi duran Suriyeli Hayreddin Elhumeydi, hastanede 1 saat süren kalp masajı ile hayata döndürüldü.

Olay, İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle Alanyurt Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Suriye uyruklu Vaad Elhumeydi, 8 aylık oğlu Hayreddin'i emzirdikten sonra beşiğine yatırdı. Yaklaşık 1 saat sonra anne, bebeğini kontrol etmek için odasına gitti. Bebeğinin burnundan kan geldiğini ve hareketsiz yattığını gören anne, komşularından yardım istedi. Araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen bebeğin, nefes borusuna anne sütü kaçması sonucu tıkandığı tespit edildi. Kalbi de duran bebek, 1 saate yakın süren kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Solunum cihazına bağlanan Hayreddin bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NEFES BORUSUNA SÜT KAÇAN HAYREDDİN BEBEK, KALP MASAJIYLA KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: NEFES BORUSUNA SÜT KAÇAN HAYREDDİN BEBEK, KALP MASAJIYLA KURTARILDI - Son Dakika
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