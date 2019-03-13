Son Dakika Haberleri: Nefes Borusuna Süt Kaçan Munzur Bebek, Öldü

Nefes Borusuna Süt Kaçan Munzur Bebek, Öldü

1 saat önce

ŞANLIURFA'da annesi emzirirken nefes borusuna süt kaçan Suriyeli 17 günlük Munzur Bağdadi, hayatını kaybetti.

Nefes Borusuna Süt Kaçan Munzur Bebek, Öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'da annesi emzirirken nefes borusuna süt kaçan Suriyeli 17 günlük Munzur Bağdadi, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Munzur Bağdadi, annesi Emine Bağdadi emzirirken fenalaştı. Nefes alamayan 17 günlük bebek için aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin yaptığı Munzur Bağdadi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefes borusuna süt kaçtığı belirlenen bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Munzur Bağdadi'nin cansız bedeni,  Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:20 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Munzur, Güncel
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