Son Dakika Haberleri: Nefes borusuna süt kaçan Suriyeli bebek öldü
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Nefes borusuna süt kaçan Suriyeli bebek öldü

1 saat önce

ADANA'da, Suriye uyruklu annesi Eşme Elraci emzirirken, nefes borusuna süt kaçan 1 haftalık kız bebek, yaşamını yitirdi.

Nefes borusuna süt kaçan Suriyeli bebek öldü, System.String[]
ADANA'da, Suriye uyruklu annesi Eşme Elraci emzirirken, nefes borusuna süt kaçan 1 haftalık kız bebek, yaşamını yitirdi. 
Olay, Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Stat Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Henüz 1 haftalık olan kız bebeğin nefes borusuna, Suriyeli annesi Eşme Elraci emzirirken, süt kaçtı. Bebeğinin fenalaştığını fark eden Elraci, eve sağlık ekibi çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, uzun süre nefessiz kalan bebeği ilk müdahale sonrası ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Suriyeli bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kızının öldüğünü öğrenen Eşme Elraci ise hastane önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.  Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:52 Kaynak: DHA
Adana, Eşme, Güncel
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