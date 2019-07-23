Nefes borusuna yemek takılan engelli kadın yaşamını yitirdi
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Manisa'nın Kula ilçesinde hizmet veren bakım ve rehabilitasyon merkezinde barınan engelli bir kadın, öğle yemeği esnasında nefes borusuna yemek takılmasından dolayı yaşamını yitirdi.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
'nın Kula
ilçesinde hizmet veren bakım ve rehabilitasyon merkezinde barınan engelli bir kadın, öğle yemeği esnasında nefes borusuna yemek takılmasından dolayı yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rehabilitasyon merkezinde barınan 58 yaşındaki engelli Hüsniye Mert, kurumun yemekhanesinde öğle yemeği yediği sırada boğazına yemek takıldı. Bir süre solunu yetersizliği çeken Hüsniye Mert'e, kurum personellerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırılan engelli kadın, doktorların tüm çabasına kurtarılamadı. Engelli Mert'in cenazesi, otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp
Kurumuna sevk edilirken, Kula Cumhuriyet Başsavcılığı
olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA
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