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Nefes borusuna yiyecek kaçan küçük kız, 'Heimlich Manevrası ile kurtarıldı - Son Dakika

Nefes borusuna yiyecek kaçan küçük kız, 'Heimlich Manevrası ile kurtarıldı

25.12.2021 16:12
Nefes borusuna yiyecek kaçan küçük kız, 'Heimlich Manevrası ile kurtarıldı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçan 2,5 yaşındaki kız çocuğu H.S., kafe personelinin uyguladığı 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçan 2,5 yaşındaki kız çocuğu H.S., kafe personelinin uyguladığı 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı. Diğer müşterilerin panik yaşadığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramankazan Belediyesi'nce sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen ve tüm işletmesinin farklı engel türlerine sahip 15 engelli birey tarafından yapıldığı Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Kafe'ye annesiyle birlikte gelen H.S.'nin, yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı. Kızının nefes almakta güçlük yaşadığını fark eden C.S., onu kucağına alarak yiyeceği çıkarmaya çalıştı. Daha sonra kafe çalışanları çocuğun yardımına koştu. Kafe sorumlusu ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni Zeynel Camcı, H.S.'yi annesinden alarak müdahalede bulundu. Camcı, minik çocuğa, 'Heimlich manevrası' olarak bilinen ilk yardım tekniğini uygulayarak, nefes borusuna kaçan yiyecek parçalarını çıkardı. Yaşanan olay kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, anne ve çevredekilerin yaşadığı panik ile çocuğun kurtarılması yer aldı.

'ALLAH ONU AİLESİNE BAĞIŞLADI'

Zeynel Camcı, olay sırasında mutfakta olduğunu ve sesler üzerine dışarıya çıktığını belirterek, "Çocuğu kucağıma aldıktan sonra elinin boğazında olduğunu gördüm. Daha önce bunun eğitimini almıştım. Çocuğa hemen Heimlich Manevrası uyguladım. İlk başta başarılı olamadım; fakat sonrasında bir hamle daha yaptım, Allah'ın izniyle çocuk gözlerini açtı. Allah onu ailesine bağışladı, çok şükür çocuğumuz kurtuldu" dedi.

- Kız
Nefes borusuna yiyecek kaçan küçük kız, 'Heimlich Manevrası ile kurtarıldı
Nefes borusuna yiyecek kaçan küçük kız, 'Heimlich Manevrası ile kurtarıldı
Nefes borusuna yiyecek kaçan küçük kız, 'Heimlich Manevrası ile kurtarıldı
Nefes borusuna yiyecek kaçan küçük kız, 'Heimlich Manevrası ile kurtarıldı
Nefes borusuna yiyecek kaçan küçük kız, 'Heimlich Manevrası ile kurtarıldı
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Kahramankazan, Engelli, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nefes borusuna yiyecek kaçan küçük kız, 'Heimlich Manevrası ile kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nefes borusuna yiyecek kaçan küçük kız, 'Heimlich Manevrası ile kurtarıldı - Son Dakika
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