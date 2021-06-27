"Nefes Dağyenice" Bursa'ya nefes aldıracak

Türkiye'nin en büyük açık hava yaşam merkezi Bursa'da inşa ediliyor

Bursa'ya nefes aldıracak Nefes Dağyenice Projesi'nin yüzde 55'i tamamlandı

327 bin metrekare alan üzerinde yükselen proje tamamlandığında Bursa turizmine sınıf atlatacak

Rota 16 Turizm CEO'su Samet Kurtoğlu:

"Türkiye'nin konuşacağı bir tesis olacak. Doğanın içinde tatil yapmak isteyenler konforu ve huzuru burada bulacak"

BURSA - Türkiye'nin en büyük açık hava yaşam merkezi olması hedefiyle Bursa'da inşası süren Nefes Dağyenice Projesi, günübirlik ziyaretçilerine vereceği hizmet ve konaklama tesislerindeki kalitesiyle Bursa turizmine sınıf atlatacak.

Uludağ'dan sonra şehre bu kadar yakın olup, doğal güzelliğiyle de cazibe merkezi halini alacak Nefes Dağyenice, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen alt yapı çalışmalarında sona yaklaştı. Çok yakında günübirlik ağırlayacağı misafirlerine gerek aile buluşmalarında, gerekse iş toplantılarında ev sahipliği yapmaya hazırlanan Nefes Dağyenice, doğanın huzurunu konforlu hale getirerek turizmde yepyeni bir sayfa açacak. Pandemi sürecinde kısıtlamalar nedeniyle adeta izole bir hayat süren vatandaşlar yaz mevsiminin gelmesi, aşılamanın hız kazanması ve vaka sayılarının düşmeye başlamasıyla birlikte kendilerini dışarıya ve doğal mekanlara atmaya başladı.

Covid salgını nedeniyle sosyal hayatın neredeyse sıfıra inmesi, sosyal bir varlık olan insanlar için biyolojik ve fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra psikolojik yan etkileri de beraberinde getirdi. Uzmanlar her yaş grubu için açık havada zaman geçirerek bol oksijen almanın ve hareket etmenin faydalarına dikkat çekiyorlar. Doğal yaşam merkezlerine duyulan ilgi artıkça girişimciler de yeni mekanlar oluşturulması adına alternatif üretmek için kolları sıvadılar. Osmanlı'nın ilk başkenti yeşil Bursa'da da Türkiye'nin en büyük açık hava yaşam merkezinin tesis edilmesi için başlatılan ve Bursa'nın Nilüfer ilçesi sınırlarında bulunan Dağyenice Göleti kenarında inşa edilen Nefes Dağyenice Projesi, toplam 327 dönüm üzerinde yükseliyor.

Proje hakkında bilgi veren Rota 16 Turizm CEO'su Samet Kurtoğlu, alanın Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan BURFAŞ' a ait olup, planlarda A tipi mesire yeri olarak belirtilen bir bölge olduğunu söyledi.

Üç farklı tipte konaklama modeli bulunacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sanayi konusunda gelişmiş olan kentin turizm alanında da hak ettiği payı alabilmesi için son 2 yılda turizm yatırımlarına hız verdiğini anlatan Kurtoğlu, "Bu bölgenin de turizme kazandırılması hem Bursa hem yerli hem de yabancı turistlerin ziyaret edip konaklayabileceği bir cazibe merkezi olması için 2020 yılında bir ihale yapıldı. Biz de Rota 16 Turizm olarak ihaleye katıldık. Türkiye'deki en yüksek kira bedelini ödeyerek A tipi mesire alanını 29 yıllığına kiralayarak bu projeye start verdik. Projenin toplamda 120-150 milyon TL bandında tamamlanacağını öngörüyoruz. Asıl büyüklüğü 500 dönüm olan arazinin 173 dönümlük kısmı kamu yararına terk edilerek toplam 327 dönüm üzerine çok güzel ve doğal bir yaşam merkezi inşa ediyoruz. İçerisinde 3 farklı tipte konaklama modeli bulunacak tesisimizde ayrıca farklı tipte restoran ve kafe alternatifleri, karavan parkı, piknik alanı, otantik çadır, su sporları merkezi, manej, orman okulu ve bir de macera parkı bulunacak" dedi.

Mesire alanına yapılacak Türkiye'nin en büyük macera parkını ek yatırımlarla Avrupa'nın en büyüğü yapmayı hedeflediklerini de aktaran CEO Samet Kurtoğlu, içerisinde dağ kızağından ziplinea, paintballdan farklı doğa aktivitelerinin yer alacağı alternatif mekanlara sahip olacak tesisin vatandaşların yanı sıra kurumsal etkinlikler için şirketlerin de hizmetinde olacağını söyledi.

Sosyal sorumluluğa da 'Nefes' olacak

Dağyenice köyü ve çevre köylerde kadın dayanışma kooperatifleri ile işbirlikleri yaparak projede oluşturacakları yöresel ürün çadırında kadınların ürettiği doğal ürünleri sergileme ve satış imkanı tanıyarak kadın girişimcilere destek olacaklarının altını çizen Kurtoğlu, "Projemizde bir de tüm maliyeti bizim tarafımızdan karşılanan ama mülkiyeti ve işletmesi Orman Genel Müdürlüğü'ne ait Orman Okulu yer alacak. Okulu Bursa ve çevre illerden öğrenciler ziyaret ederek orman ve doğa hakkında uygulamalı eğitimler alabilecekler. Zaman içerisinde farklı ve yeni projeler de üretiyor olacağız" şeklinde konuştu.

Nefes Dağyenice Bursa turizmine sınıf atlatacak

Yaklaşık bir buçuk yıldır ülkemiz dahil tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle uzun zamandır evde kalan insanların tüketim ve hayat alışkanlıklarının değiştiğini belirten Kurtoğlu, insanların doğada vakit geçirme isteği ile doğaya dönüşün hızlandığına dikkat çekti. Bu anlamda Nefes Dağyenice'nin tüm ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olduğunu ifade eden Kurtoğlu şu bilgileri aktardı:

Ağırlıklı olarak sanayi ve tarım kenti olan Bursa, son yıllarda rotasını turizme çevirdi. Kentin turizmden alacağı payı artırmak için kamu ve özel sektör bir takım çalışmalar yapıyor. Bir bölgenin turizmde tercih edilir olabilmesinin çeşitli faktörleri var. Hali hazırda Bursa'nın sahip olduğu doğal güzellik, tarih ve ulaşım kolaylığının üzerine biz de projemiz ile tesis ve yatak sayısı noktasında gereken yatırımı yapıyoruz. Çok iddialı söylüyorum Nefes Dağyenice Bursa turizmine sınıf atlatacak. Yine iddialı konuşuyorum Nefes Dağyenice bittiği zaman alanında Türkiye'nin konuşacağı bir tesis olacak. Doğanın içinde tatil yapmak isteyenler konforu ve huzuru burada bulacak."

2022'de tüm etaplar tamamlanacak

2020 yılındaki ihale sürecinin tamamlanmasının ardından kolları sıvayarak projeye start verdiklerini anlatan Kurtoğlu, bugün itibarıyla projede yüzde 55 seviyesine geldikleri bilgisini paylaştı. Şirket olarak projeyi iki etapta açmayı planladıklarını söyleyen Kurtoğlu, "2021 yılı sonbaharında bazı konaklama alanları ile yeme içme mekanlarımızı birinci etapta açmayı hedefliyoruz. 2022 yılı ortalarında yani yaza girmeden ise tüm etapları tamamlanmış olarak tam açılışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Gelişmiş deniz, karayolu ağı ve havaalanı ile hem Türkiye hem de diğer ülkeler için ulaşımın çok kolay olduğu Bursa'da, şehir merkezine sadece 15 dakika uzaklıkta ama doğanın içinde, şehirden de bir o kadar izole olan lokasyona sahip tesisimizin doğa turizmi açısından bir marka olacağına inanıyoruz. Sahip olduğu turizm potansiyeli ile de hem Bursa'ya hem de ülkemize katma değer sağlayacağına olan inancımız tam" diye konuştu.