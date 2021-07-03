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Nefes darlığı neden olur, nasıl geçer? Psikolojik nefes darlığına iyi gelen evde bitkisel doğal çözüm önerileri ve kurtulmanın yolları - Son Dakika

Nefes darlığı neden olur, nasıl geçer? Psikolojik nefes darlığına iyi gelen evde bitkisel doğal çözüm önerileri ve kurtulmanın yolları

03.07.2021 18:27
Nefes darlığı neden olur, nasıl geçer? Psikolojik nefes darlığına iyi gelen evde bitkisel doğal çözüm önerileri ve kurtulmanın yolları, System.String[]

Birçok farklı hastalığın yol açtığı nefes darlığı problemleri ileri boyutlara vardığı takdirde yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır.

Birçok farklı hastalığın yol açtığı nefes darlığı problemleri ileri boyutlara vardığı takdirde yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Kötü alışkanlıkların yanı sıra genetik ve çevresel faktörler de kişilerin nefes darlığı çekmelerine neden olabilir. Kısa ve uzun süreli nefes darlığı problemleri farklı belirtiler ve nedenlerle ortaya çıkabilir. Önüne geçmek için sağlıklı beslenmeye ve uyku düzenine dikkat etmek gerekir.

Nefes Darlığı Neden Olur?

Birçok farklı hastalık ve sağlık sorunu kısa ya da uzun süreli nefes darlığı çekilmesinin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Yukarıda sayılanlar dışında nefes darlığı şu faktörlerin etkisinde de ortaya çıkabilir.

Sigara: Sigara dumanı, akciğerleri sürekli olarak boğmaktadır. Sadece aktif değil pasif içicilikte de nefes darlığı problemlerinin had safhaya vardığı görülmüştür. Nefes darlığı sorunları kronikleşmiş ya da akut seviyeye varmış kişilerin acilen sigarayı bırakmaları önerilmektedir. Aksi takdirde çok daha büyük sağlık sorunları başka hastalıklarla birlikte ortaya çıkabilir.

Çevre kirliliği: Günümüzün en büyük problemlerinden biri olarak kabul edilen çevre kirliliği, nefes darlığını tetiklemektedir. Aynı zamanda kuru ve havasız ortamlarda fazla vakit geçirmek de söz konusu rahatsızlığın bir numaralı nedenleri arasında gösteriliyor. Kapalı ortamlarda sık sık havalandırılmalı ve mümkün mertebe nemlendirilmelidir.

Düşük tansiyon: Tansiyonu düşen kişilerde nefes darlığı şikayetleri görülür. Anında müdahale edilerek tansiyon normal seviyeye çekildiği takdirde bu problemler de kendiliğinden geçer.

Zehirlenme: Hem gıda hem karbonmonoksit zehirlenmelerinde nefes darlığı ilk belirti olarak ortaya çıkar. Akciğerlere yeteri kadar oksijen taşınamaması neticesinde hastalar nefes alıp vermekte güçlük çeker.

Grip ve nezle gibi hastalıklar: Ağır geçirilen grip ve nezle gibi hastalıklarda üst solunum yolları tamamen tıkanabilir. Enfeksiyona bağlı nedenlerden ötürü de kişiler ara ara nefes darlığı şikayetleriyle uğraşabilir. Astım hastalarının tamamında da dönem dönem nefes alıp vermekte zorluk çekmek görülebilir. Özellikle kilo problemi yaşayan kişilerde nefes darlığı şikayetleri sıklıkla görülür.

Nefes Darlığına Ne İyi Gelir?

Yürüyüş ve egzersiz: Mide ve kalp birbirine çok yakın, iki önemli organdır. Midenin sıkışması kalbi rahatsız edebildiği gibi, nefes kalitesini de bozabilir. Bunun önüne geçmek için akşam yemeklerinden sonra yürüyüş yapılmalı, kısa soluklu egzersizlerle mide ve kalp rahatlatılmalıdır.

Nefes egzersizleri yapmak: Günde sadece on dakika süreyle yapılan nefes egzersizleri, bu yöndeki şikayetlerin yarı yarıya azalmasına vesile oluyor. Burundan nefes alıp ağızdan vermek de faydalı olmaktadır.

Alkol ve sigaradan uzak durmak: Özellikle sigara kullanımı nefes darlığını tetikleyen başlıca nedenlerdendir. Bu nedenle uzak durulmalıdır.

Bitkisel ürünler kullanmak: Kimyasallar da astım, bronşit gibi hastalıkları tetiklediği gibi aynı zamanda nefes darlığı şikayetlerini artırabilir. Bu nedenle, deterjan ve temizlik malzemelerinizi bitkisel ürünler arasından seçmeye özen gösterin.

Kilo vermek: Fazla kilolar, hareket gücünüzü engeller ve en ufak bir egzersizde nefes darlığı yapabilir. Bu nedenle dengeli beslenme ve uzman eşliğinde diyet programlarıyla fazla kilolarınızdan kurtulmanızı tavsiye ederiz.

Nefes Darlığına İyi Evde Bitkisel Gelen Yiyecekler

Sarımsak: Sarımsak, birçok sağlık sorununun giderilmesinde etkilidir. Bu sorunlardan biri de nefes darlığıdır. Periyodik aralıklarla sarımsak tüketen kişilerde nefes darlığı şikayetleri en aza iner.

Keçi boynuzu: Kaynatılmış suyun içerisine kırılarak eklenen keçi boynuzları nefes darlığı problemlerinin önüne geçmekte son derece etkilidir. Tercihen beş - altı adet keçi boynuzunun kaynatılması yeterli olacaktır.

Zencefil ve karabiber: Her derde deva bitkilerden olan zencefil ve nefes açıcı özelliği olan karabiberi bitki çaylarınızda tüketebilirsiniz.

Ballı süt: Ilık sütü sade tüketebileceğiniz gibi, içine bir tatlı kaşığı bal katarak da boğazlarınızı yumuşatabilir, nefes darlığı şikayetinizi en aza indirgeyebilirsiniz.

NOT: Nefes darlığı için önerilerimizi mutlaka kullanmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var. HErhangi bir alerjik yapıya sahipseniz ya da kronik rahatsızlıklarınız varsa tam tersi bir etki yaratabilir.

Nefes Darlığı Belirtileri

Göğüs ağrısı: Kronik olarak nefes darlığı şikayetleri olan kişilerde büyük oranda göğüs ağrısı görülür. Aynı zamanda kalp krizi geçirmeden birkaç dakika önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri artmaktadır.

Uyku kalitesinde düşüş: Nefes darlığı şikayetleri her zaman yoğun olarak hissedilmez. Bazı hastalar nefes nefese kalsa da bazılarında bu şikayetler güne yayılır. Özellikle uyumakta güçlük çekmek ve yataktan yorgun kalkmak nefes darlığının bir numaralı işaretleridir.

Şişkinlik: Kalp ile ilgili sıkıntılarda nefes darlığının yanı sıra ayaklarda ve bileklerde şişkinlik gözlemlenebilir. Bu gibi belirtiler vücudun verdiği bir alarm olarak görülmeli ve acilen bir uzmana görünmelidir.

Nefes darlığı neden olur, nasıl geçer? Psikolojik nefes darlığına iyi gelen evde bitkisel doğal çözüm önerileri ve kurtulmanın yolları

Genetik, Sigara, Grip, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nefes darlığı neden olur, nasıl geçer? Psikolojik nefes darlığına iyi gelen evde bitkisel doğal çözüm önerileri ve kurtulmanın yolları - Son Dakika Magazin


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