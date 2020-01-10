Nefes darlığına yol açan uyku bozukluğu dildeki yağ oranıyla bağlantılı olabilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nefes darlığına yol açan uyku bozukluğu dildeki yağ oranıyla bağlantılı olabilir - Son Dakika

Nefes darlığına yol açan uyku bozukluğu dildeki yağ oranıyla bağlantılı olabilir

6 saat önce

Bilim insanları, obezlerde yaygın görülen büyük ve yağlı dilin uyku bozukluğu riski oluşturduğunu, dil yağı azaldığında uyku apnesinin düzeldiğini belirledi.

Nefes darlığına yol açan uyku bozukluğu dildeki yağ oranıyla bağlantılı olabilir, System.String[]

Bilim insanları, obezlerde yaygın görülen büyük ve yağlı dilin uyku bozukluğu riski oluşturduğunu, dil yağı azaldığında uyku apnesinin düzeldiğini belirledi.

BBC'nin haberine göre Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesinden araştırmacılar, obstrüktif uyku apne sendromu görülen 67 obezite hastasının kilo vermeden önce ve sonraki uyku durumlarını inceledi.

Araştırmada, obezite hastalarının yüzde 10'luk kilo kaybının ardından dillerindeki yağ oranının azaldığı ve uyku apnesi semptomlarında yüzde 30 iyileşme kaydedildiği ortaya kondu.

Hastaların üst solunum yolu yapılarının büyüklüğüne bakarak hangi değişikliklerin gelişmeleri tetiklediğini araştıran ekip, nefes darlığına yol açan uyku bozukluğunun dil üzerindeki yağ oranıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Kilo kaybının, solunum yolunun her iki tarafındaki çiğneme ve kasları kontrol eden çene kasının boyutunda azalmaya yol açtığı, bunun ise solunuma yardımcı olduğu kaydedildi.

Büyük ve yağlı dillere obezite hastalarında yaygın şekilde rastlandığına dikkat çekilirken, dildeki yağın ise uyku bozukluğu riski oluşturduğu vurgulandı.

Araştırma ekibinde Dr Richard Schwab, yağ oranının dilin uyku sırasında yayılma olasılığını artırdığını belirterek, "Şimdi dil yağının bir risk faktörü olduğunu bildiğimize ve dil yağı azaldığında uyku apnesi düzeldiğine göre daha önce hiç sahip olmadığımız benzersiz bir terapötik hedef belirlendi." ifadesini kullandı.

Araştırmacıların, dili zayıflatmak için hangi diyetlerin daha etkili olduğunu tespit etmeye yönelik araştırma yapmayı planladığı kaydedildi.

Uyku apnesi, horlama ve gürültülü nefes almaya yol açabilen bir rahatsızlık olarak bilinirken, gün içerisinde uykulu olmaya da sebep olabiliyor.

Söz konusu rahatsızlığın en yaygın tipinin, üst solunum yolunun uyku sırasında kısmen veya tamamen tıkandığı obstrüktif uyku apnesi olduğu biliniyor.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Solunum ve Kritik Bakım Tıbbı Dergisi'nde yayımlandı.

Pennsylvania, Kilo Vermek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi

Son Dakika Haberleri
18:18 Su altında kalan köprüden geçmeye çalışan sürücüler mahsur kaldı - Son Dakika
18:18 Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Breul: "Türkiye, Almanya'da 3 okul açmayı düşünüyor" - Son Dakika
18:17 İdlib'de 'ateşkes uygulaması' başlatılacak - Son Dakika
18:17 'Hesap' tartışmasında müşteriyi öldüren garson adliyede - Son Dakika
18:13 Ankara İl Emniyet Müdürü'nden görevi dolan bekçilere ödül - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika
16:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 18:18:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nefes darlığına yol açan uyku bozukluğu dildeki yağ oranıyla bağlantılı olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]