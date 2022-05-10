"Nefes-i Musiki" sanatseverlerle buluştu

EÜ DTMK Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen dinletide Fagot Sanatçısı Aşkın Usta ve Piyano Sanatçısı Cemile Cabbar sahne aldı. Etkinliğe EÜ DTMK Müdürü Prof. Dr. Özge Gülbey Usta'nın yanı sıra; çok sayıda sanatsever, öğrenci, akademik ve idari çalışan katıldı.

Etkinlikte Türk müziğinin bilinen eserlerini Fagot enstrümanıyla yorumlayan Aşkın Usta, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Usta, Türk müziğinin evrensel bir müzik olduğunu belirtti. Dinletide, EÜ DTMK Müdürü Prof. Dr. Özge Gülbey Usta'nın düzenlemesiyle sırasıyla ''Eklemedir Koca Konak'', ''Yemen Türküsü'', ''Sarı Gelin'', ''Gerizler Başı'', ''Vücud İkliminin Sultanı Sensin'', ''Gel Gör Beni Aşk Neyledi' ve ''Zil, Şal ve Gül'' eserleri dinleyiciyle buluştu.

Dinletinin ardından 1. Uluslararası Dans ve Müzik Sempozyumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özge Gülbey Usta, bu etkinliğin kendileri için çok önemli olduğunu ve 34 yıllık Ege Üniversitesi Konservatuvarı'nın ilk uluslararası sempzoyumu olduğunu dile getirdi. Konser vermek için Sibirya, Özbekistan, İran, Hindistan, Macaristan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi pek çok ülkeden ve kültürden katılımcıyla buluştuklarını dile getiren Gülbey Usta, bilim ve sanatı bir kuşun iki kanadına benzetti. Etkinliklerini sadece bilimle sınırlı tutmak istemediklerini söyleyen Usta, EÜ Konservatuarının her şeyden önce bir sanat kurumu olduğunu vurguladı.

Dinletinin sonunda Prof. Dr. Gülbey Usta,Sanatçı Cemile Cabbar ve Aşkın Usta'ya "Teşekkür Belgesi" takdim etti.

1. Uluslararası Türk Dünyası Müzik ve Dans Sempozyumu 9-12 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.