Nefes kesecek heyecanın adresi 41 Burda AVM

KOCAELİ (İHA) – İzmit'te bulunan 41 Burda AVM, ziyaretçilerini 5D Simülatör Kapsül ile eğlence ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.



Kocaeli'nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 41 Burda AVM, 5D simülatör kapsülünde gösterilecek China Wall ve Retro Rally filmleri ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Kocaeli ve bölge halkını ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, 2–6 Ekim tarihleri arasında 14.00 – 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikle ziyaretçilerini 5 boyutlu eğlence ile buluşturuyor. Film gösteriminin yanı sıra yedi dakika sürecek 5D simülatör kapsülün efektleri ile de ziyaretçiler heyecan dolu bir yolcuğa çıkaracak. - KOCAELİ