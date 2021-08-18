Nefes kesen bir hikaye 'Kırık Hayatlar'

Kanal D'nin başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın paylaştığı, yapımını Nöbetçi Yapım ve AF Yapım'ın üstlendiği yeni günlük dizisi Kırık Hayatlar 23 Ağustos Pazartesi günü ilk bölümü ile ekrana gelecek. Dizide Deniz ve Çınar karakterlerine hayat veren başrol oyuncuları Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz heyecanlarını dile getirdi.

BİR AİLE OLDUK

Çalıştığı ekiple aile gibi olduklarını söyleyen Meltem Akçöl, "Söylenecek çok şey var aslında. Her şeyden önce çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Kısa sürede aile olduk ve bu beni çok mutlu ediyor. Ayrıca her yeni bölümümüzde beni daha da heyecanlandıran bir hikayemiz var. Biz çekimlere çok severek başladık, çok severek ilerliyoruz. Umarım seyircilerimiz de 'Kırık Hayatlar'ı bizim kadar sever" dedi.

SABIRSIZLANIYORUZ

Erdem Yılmaz ise seyirci karşısına çıkmak için sabırsızlandıklarını söyledi: "Büyük bir emek ve keyifli bir çalışma sonucunda seyircimizin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Heyecanı ve temposuyla seyircimizin bir sonraki bölümü sabırsızlıkla bekleyeceği bir işin içindeyiz. Birçok değeri hatırladığımız ve bizden çok şey bulduğumuz, hikayesiyle her an nefes nefese kaldığım bir proje. Bu büyük heyecanın içinde olmaktan mutluluk ve keyif duyuyorum."

BÜYÜK HESAPLAŞMA

"Kırık Hayatlar", iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman gibi ünlü isimler de rol alıyor.