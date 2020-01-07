Nefes kesen cirit turnuvası tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nefes kesen cirit turnuvası tamamlandı - Son Dakika

Nefes kesen cirit turnuvası tamamlandı

6 saat önce

Bayburt'ta merhum iş adamı Kurban Yazoğlu anısına düzenlenen cirit turnuvası final müsabakasıyla son buldu.

Nefes kesen cirit turnuvası tamamlandı, System.String[]

Bayburt'ta merhum iş adamı Kurban Yazoğlu anısına düzenlenen cirit turnuvası final müsabakasıyla son buldu.


Bayburt Belediyesi Cirit Sahasında 6 takımın katıldığı ve lig usulü oynanan turnuva kapsamında 15 maç yapıldı. Yoğun katılımın olduğu maçlarda rakiplerin birbiriyle mücadelesi de nefesleri kesti.


Son olarak Bayburt Atlıspor ile Gençosman Atlıspor kulübü arasında oynanan maçı kazanan Bayburt Atlı Spor Kulübü turnuvayı birinci tamamladı. Ödül törenine; Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın ve davetliler katıldı.


Ödül töreninin ardından sporcular ve yöneticilere Bayburt Belediyesi tarafından Bayburt Öğretmenevi'nde yemek ikram edildi. - BAYBURT

Bayburt, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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