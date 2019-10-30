Nefes Kesen Juventus-Napoli Maçının Özeti
16 dakika önce
2019-20 Serie A sezonunda şampiyonluğun en büyük iki adayı Juventus ile Napoli kozlarını paylaştı. Juventus, evindeki mücadelede 3-0 öne geçip galibiyete çok yaklaşmış gözükürken Ancelotti'nin Napoli'si müthiş bir arzu ve istek göstererek maçı 3-3'e getirmeyi başarmıştı. Ne var ki, maçın uzatma anlarında bir Juventus serbest vuruşunda Napoli savunmacısı Koulibaly'nin kendi ağlarına attığı talihsiz gol Sarri'nin eski takımına karşı çok zorlandığı karşılaşmada galibiyeti getirmişti.
2019-20 Serie A sezonunda şampiyonluğun en büyük iki adayı Juventus ile Napoli kozlarını paylaştı. Juventus, evindeki mücadelede 3-0 öne geçip galibiyete çok yaklaşmış gözükürken Ancelotti'nin Napoli'si müthiş bir arzu ve istek göstererek maçı 3-3'e getirmeyi başarmıştı. Ne var ki, maçın uzatma anlarında bir Juventus serbest vuruşunda Napoli savunmacısı Koulibaly'nin kendi ağlarına attığı talihsiz gol Sarri'nin eski takımına karşı çok zorlandığı karşılaşmada galibiyeti getirmişti.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:07
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