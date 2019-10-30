Son Dakika Haberleri: Nefes Kesen Juventus-Napoli Maçının Özeti
Son Dakika Spor Nefes Kesen Juventus-Napoli Maçının Özeti

Nefes Kesen Juventus-Napoli Maçının Özeti

16 dakika önce

2019-20 Serie A sezonunda şampiyonluğun en büyük iki adayı Juventus ile Napoli kozlarını paylaştı. Juventus, evindeki mücadelede 3-0 öne geçip galibiyete çok yaklaşmış gözükürken Ancelotti'nin Napoli'si müthiş bir arzu ve istek göstererek maçı 3-3'e getirmeyi başarmıştı. Ne var ki, maçın uzatma anlarında bir Juventus serbest vuruşunda Napoli savunmacısı Koulibaly'nin kendi ağlarına attığı talihsiz gol Sarri'nin eski takımına karşı çok zorlandığı karşılaşmada galibiyeti getirmişti.

2019-20 Serie A sezonunda şampiyonluğun en büyük iki adayı Juventus ile Napoli kozlarını paylaştı. Juventus, evindeki mücadelede 3-0 öne geçip galibiyete çok yaklaşmış gözükürken Ancelotti'nin Napoli'si müthiş bir arzu ve istek göstererek maçı 3-3'e getirmeyi başarmıştı. Ne var ki, maçın uzatma anlarında bir Juventus serbest vuruşunda Napoli savunmacısı Koulibaly'nin kendi ağlarına attığı talihsiz gol Sarri'nin eski takımına karşı çok zorlandığı karşılaşmada galibiyeti getirmişti.

Nefes Kesen Juventus-Napoli Maçının Özeti

İtalya Serie A, Juventus, Napoli, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:07 
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