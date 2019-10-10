Son Dakika Haberleri: Nefes kesen kurtarma tatbikatı
Son Dakika Güncel Nefes kesen kurtarma tatbikatı

Nefes kesen kurtarma tatbikatı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta devam eden Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatı kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, binada mahsur kalan kişiyi helikopterle kurtardı.

Nefes kesen kurtarma tatbikatı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta devam eden Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatı kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, binada mahsur kalan kişiyi helikopterle kurtardı. Nefes kesen operasyonu vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntülendi.

TAMP tatbikatının ikinci gününde senaryo gereği 18 katlı İl Özel İdare binası depremde büyük hasar gördü. Binada mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye sevk edilen ekipler, riskli olması nedeniyle binaya giremeyince JAK ekiplerinden yardım istendi. Mahsur kalanlardan biri çatıya çıktı. JAK timi de bu kişiyi kurtarmak için helikopterden çatıya indirildi. Ardından da halat yardımıyla helikoptere çekildi. Deprem sırasında yaralanan bir kişi ise yine JAK ekipleri tarafından kurtarıldı. Sedyedeki yaralı, halat yardımıyla JAK personelleri tarafından indirildi.

Şehrin en işlek caddesinde gerçekleştirilen tatbikatı cadde üzerindeki vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, tatbikatı AFAD İl Müdürlüğü'ndeki dev ekranda takip etti. Özkan, başarıyla devam eden tatbikat süresince tüm birimlerin en son teknolojiyi kullandığını söyledi.


- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı
Yıllardır Filistin'de katliam yapan İsrail Başbakanı, Türkiye'yi kınadı Şarkıcı Ender Emek'ten Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a tepki! Hazine yetkilisi: Suriye operasyonu Türk ekonomisi üzerinde kalıcı olumsuz etki yaratmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 18:14:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nefes kesen kurtarma tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]