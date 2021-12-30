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Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika

Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı

30.12.2021 12:07

Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadıBOLU Bolu'da polis ekipleri tarafından yapılan kuyumcu soygunu tatbikatında film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı

BOLU Bolu'da polis ekipleri tarafından yapılan kuyumcu soygunu tatbikatında film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Tatbikat gereği 3 soyguncu kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde emniyete bağlı bütün birimlerin katıldığı kuyumcu soygunu tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükcami Mahallesi'nde 'Panter B' adıyla gerçekleştirilen soygun tatbikatında senaryo gereği kuyumcu dükkanına gelen silahlı 2 kişi, yanlarında getirdikleri çantaya kuyumcuda bulunan bir miktar altın ve parayı alarak hızla olay yerine yakın bölgede bulunan araçla kaçtı. Soyguncuların silahla yaraladığı kuyumcunun ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri ulaştı. Olayın gerçekleştiği alanı güvenlik çemberine alan ekipler, kaçan soyguncuların peşine düştü.

Kent merkezi ve D-100 Karayolu üzerinde polis ve soyguncular arasında yaşanan kovalamacanın ardından soygunu gerçekleştiren 3 kişi kısa sürede yakalandı.

Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı
Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı
Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı
Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı
Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı
Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı
Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı

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Kuyumcu, Polis, Film, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika
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