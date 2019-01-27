Son Dakika Haberleri: Nefes Kesen Maçta Kazanan Yok

Nefes Kesen Maçta Kazanan Yok

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında D.G.Sivasspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında D.G. Sivasspor, Trabzonspor'u konuk etti. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ceza alanına giren Ekuban, Oliveira müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi. Yusuf'un şutunda top kaleci Tolgahan'da kaldı. 17. dakikada Sivasspor atağında Diabate sağ kanattan hızla ilerleyip ceza sahasına orta yapmak istedi, Trabzonspor savunması topu kornere çıkarttı. 21. dakikada Ekuban'ın sağ kanattan içeri gönderdiği topa Rodallega ceza alanı ön çizgisinden vurdu, top kaleci Tolgahan'da kaldı. 49. dakikada Kamil topu sağ kanattan ceza alanı içerisine ortaladı. Altıpas üzerinde Martinez topa kafası ile dokundu, kaleci Tolgahan topu uzaklaştırdı. 52. dakikada Sivasspor'da Emre'nin ceza alanı içindeki şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çelmeyi başardı. 65. dakikada ceza alanı sağ çaprazından topu kontrol eden Rybalka şutunu çekti, Uğurcan parmak uçlarıyla topa müdahale etti ve top üst direkten döndü. 73. dakikada sol kanattan hareketlenen Emre ceza sahasına girip topu altı pas çizgisine çıkarttı. Kone bomboş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 1-0 75. dakikada Anthony topu sol kanattan ceza alanına gönderdi. Hugo topu kontrol ettikten sonra Abdulkadir Parmak'a gönderdi. Abdulkadir Parmak'ın sert şutunda üst direğe çarpan top ağlarla buluştu. 1-1 81. dakikada Anthony rakiplerini geçerek ceza alanına girdi. Altıpas çizgisinin sol çaprazından şut çekti. Tolgahan ayaklarıyla topu çeldi. 84. dakikada Yusuf'un sol kanattan ortasında altıpas üzerindeki Anthony topa dokundu. Top üst direğe çarpıp saha içerisine döndü.

KÜNYE

Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx D.G. Sivasspor: Tolgahan xx, Mattias xx, Douglas xx, Oliveira xx, Ziya xx, Rybalka xx, Diabate xx (Torje dk. 80 xx), Hakan xx, Emre xxx (Paul dk. 86 ?), N'Dinga xx, Muhammet xx (Kone dk. 69 xx) Yedekler: Ali, Uğur, Mert, Erdoğan Teknik Direktör: Ersel Uzğur Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil xx, Hüseyin xx, Toure xx, Filip xx, Ekuban xx, Abdulkadir Parmak xxx, Abdülkadir Ömür xx (Hasan dk. 68 xx), Yusuf xx, Anthony xx, Martinez xx Yedekler: Arda, Murat, Berkay, Ali Osman, Kerem, Ibanez Teknik Direktör: Ünal Karaman Goller: Kone (dk. 73) (D.G. Sivasspor), Abdulkadir Parmak (dk. 75) (Trabzonspor) Sarı kart: Hugo (Trabzonspor)

(Onur Erden - Veysel Korkmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:16 Kaynak: İHA

Sivasspor, Trabzonspor, Spor
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