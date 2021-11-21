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Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu - Son Dakika

Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu

21.11.2021 19:47

28 araç ve 56 pilotun katılımı ile Sakarya'da gerçekleştirilen Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışları sona erdi.

28 araç ve 56 pilotun katılımı ile Sakarya'da gerçekleştirilen Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışları sona erdi. Yüzlerce sporseverin, 'Spor Ada Vizyon Projesi' alanında izlediği mücadele sonucunda ödüller sahiplerini buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun her dalında dev organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. BMX ve MTB dünya yarışlarının ardından bu kez de Off-Road alanında Türkiye'nin en büyük ve prestijli yarışı Sakarya'da start aldı. Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışları Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Poyrazlar ve Karaköy parkurlarında gerçekleşti. Orman etabının ardından bugün, Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Ada Vizyon Projesi alanında 'seyirci' etabı start aldı. Aralarında Sakaryalı Türkiye şampiyonu Off-Road pilotu Mustafa Saray ve 8 Sakaryalı pilotun yer aldığı 56 pilot, 28 araçla Karaköy parkurunda şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

11.00'de start alan yarışlar 2.7 kilometrelik Karaköy parkurunda nefes kesen bir heyecana sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin misafirler için hazırladığı pist alanında yüzlerce sporsever, yarışları yakından takip etme fırsatı buldu. Vatandaşlar, pist içindeki tribün alanında aralıksız devam eden mücadeleyi büyük bir ilgiyle izledi. Tamamlanan yarışların ardından ödüller sahiplerini buldu. Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışları Genel Klasmanda Mustafa Saray-Samet Zurnacı birinciliği, Ertan Nacaroğlu-Ali Emre Yılmaz ikinciliği, İsmail Ayhan-Arda Arslan ise üçüncülüğü elde ederek ödüllerini aldı.

TÜM YARIŞLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR OLACAĞIZ

Yarış sonunda birincilik elde eden pilot Mustafa Saray'ın aracının direksiyonuna geçen ve piste çıkarak Off-Road yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sporcularımız bugün sadece yarışmadılar aynı zamanda bir deneme yaptılar. Türkiye'nin en donanımlı parkurlarından biri haline gelecek pisti denediler. Malumunuz Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile bir protokol imzaladık. Bu işbirliği sayesinde ve Spor Ada Vizyon Projesi kapsamında bu alana kompleks bir yapı kuruyoruz. Adapazarı sınırları içerisinde yer alan tesisimiz toplamda 260 dönüm arazi üzerinde yer alacak. Alan içerisinde 850 metre drag pisti, 12 bin metrekare karting, Süpermoto ve drift pisti, 2 bin metrelik off-road ve motokros pisti, tribünler ve sosyal tesisler bulunacak. Bu tesisimiz sayesinde otomobil ve motosiklet alanlarındaki tüm yarışlara ev sahipliği yapmaya hazır olacağız" dedi.

BU ORGANİZASYONLAR SAYESİNDE DÜNYAYA KAPILARIMIZI AÇIYORUZ

Sakarya'nın bir spor şehri olduğunu vurgulayan Başkan Yüce, "Dünyada sadece 14 şehrin sahip olduğu Bisiklet Şehri unvanına sahip ülkemizin ilk ve tek şehri Sakarya'dır. Dünyanın en donanımlı ve en modern bisiklet tesisinden sonra otomobil sporları alanında önde gelecek olan tesisiyle spor şehri olma özelliğini bir kere daha gösterecektir. Bizlerin yerel düzeyde yapacağı bu tip altyapı tesisleri, parkurlar, spor salonları sayesinde Türk sporu kazanacak, ülkemiz kazanacak ve Sakarya'mız kazanacaktır. Bu tesisler ve organizasyonlar sayesinde kapılarımızı tüm dünyaya sonuna kadar açıyoruz. Binlerce sporcu, sporsever ve turisti şehrimizde ağırlıyoruz. Kazananları kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmada ilk 3'e giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesi sonrasında Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışları sona erdi.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu
Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu

Tragger, Türkiye, Sakarya, Saray, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nefes kesen Off-Road Şampiyonası son buldu - Son Dakika


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