Nefes kesen sezon bitiyor! Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor - Son Dakika

Nefes kesen sezon bitiyor! Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor

14.05.2021 11:20

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sezon küme düşmenin kaldırılması üzerine 21 takımla başlayan ligde, şampiyonluk heyecanı ise son haftaya kaldı. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda şampiyon ve küme düşen son takım, yarın oynanacak olan maçlarla belli olacakken; nefes kesen sezon da böylece sona erecek.

igde geride kalan 41 haftada Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, aynı puana sahip Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor. Süper Lig'de 79 puana sahip Fenerbahçe ise üçüncü sırada yer alıyor.

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Yarın oynanacak maçlarda Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Galatasaray ise Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk ihtimalleri Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray'ın da Helenex Yeni Malatyaspor'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş'ın Göztepe'yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 4'den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak. Beşiktaş ile Galatasaray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah-beyazlılar olacak. Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenmesi ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray'ın berabere kalması ve Beşiktaş'ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek. Galatasaray'ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş'ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak. Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

SON DÜŞEN BELLİ OLUYOR

Küme düşen son takım netleşecek. Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nün veda ettiği ligde küme düşen 4. ve son takım da yarın belli olacak. Ligde 41 puana sahip Hes Kablo Kayserispor ya da 38 puanı bulunan Gençlerbirliği, küme düşecek. Son maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor, rakibi karşısında puan alması halinde Gençlerbirliği lige veda edecek. Kayserispor'un Fenerbahçe'ye mağlup olması ve Gençlerbirliği'nin deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'a üstünlük kurması halinde ise ikili averajda rakibinin gerisinde bulunan Hes Kablo Kayserispor, TFF 1. Lig'e düşecek.

Süper Lig'de yarın oynanacak 42. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

18.00 MKE Ankaragücü- Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

18.00 Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

18.00 Atakaş Hatayspor- Gaziantep (Antakya Atatürk)

18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor
Nefes kesen sezon bitiyor! Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor

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Son Dakika Spor Nefes kesen sezon bitiyor! Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR (3)
  • Gs kule: Korkunun ecele faydası yok kanatlılar,bizler mayıslar bizimdir derken şaka yapmıyorduk,sizler treni kaçırdınız başka baharlara artık,sizlerin kaderi alın yazısı bu Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
  • 3t: bjk okadar cok korkuyor ki GS den algi yapmaya baslamis nasil da biliyolar goztepenin bunlari yenecegini Cevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır

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