Nefes kesen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası başladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak yarışları, nefes kesen sıralama turları ile başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, nefes kesen mücadelelerle başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ile Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz'ün damalı bayrağı sallanmasıyla başlayan yarışlar adeta nefes kesti.

Sıralama turlarında ter döküyor

İlk günkü yarışlarda sporcular, lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için sıralama turlarında ter döküyor. Enduro sporcuları, 29 Ağustos Pazar günü ise başta ekstrem test ve enduro testten oluşan parkurda hem zamanla hem de doğayla mücadele edecek. Yarışlara, 2'si kadın 80 motosiklet ile 1'i Kadın 23 de ATV sporcusu katılıyor. - KOCAELİ