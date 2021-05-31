Üye Girişi
KONYA NEFES KESEN ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI-2021 TATBİKATI'NA HÜRKUŞ DA KATILDI -2 - Son Dakika

KONYA NEFES KESEN ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI-2021 TATBİKATI'NA HÜRKUŞ DA KATILDI -2

31.05.2021 17:35

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek 'hava-yer entegrasyonu' görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021' tatbikatı nefesleri kesti.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek 'hava-yer entegrasyonu' görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021' tatbikatı nefesleri kesti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan Hürkuş'un yeni modernize edilen HYEU (Hava Yer Entegrasyon Uçağı) uçağı da ilk kez resmi bir tatbikatta görev aldı.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen ve 24 Mayıs'ta başlayan 'Uluslararası Anadolu Ankası -2021 Tatbikatına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile Azerbaycan, Katar ve KKTC silahlı kuvvetlerine ait unsurların katıldı.

ABD KATILMADI, SLOVAKYA 5'İNCİ GÜNDE AYRILDI

Daha önce açıklanan programa göre katılması beklenen ABD, tatbikata katılmadı. Slovakya ise tatbikatın 5'inci gününde ayrıldı. Her iki ülkenin de hiçbir gerekçe göstermediği belirtildi.

2009 YILINDAN İTİBAREN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

2009 yılından itibaren yılda 2 defa yapılan tatbikatın 1'i, 2012 yılından itibaren farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Jetler, helikopterler, HİK (Havadan Erken İhbar) uçağı, ulaştırma uçakları, İHA (İnsansız Hava Aracı) ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta; harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenmekte, geliştirilmekte ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda müşterek veya birleşik harekat kapsamında, personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler tatbikat senaryolarına dahil edilerek icra ediliyor. Tatbikatın amacı da, gerçeğe yakın harekat ortamında katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek.

4 Haziran'da sona erecek olan tatbikatın bugün düzenlenen basın gününde, silahlar sergilendi. 3'üncü Hava Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solo Türk eğitim uçuşu yaptı.

HÜRKUŞ UÇAĞI DA İLK KEZ KATILDI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan Hürkuş'un yeni modernize edilen HYEU (Hava Yer Entegrasyon Uçağı) uçağı da ilk kez resmi bir tatbikatta görev aldı.

Projeyle ilgili konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Ürün Direktörü Nezaket Güneri Orbay, şunları söyledi:

" Bugünde ilk kez bir tatbikata katılmış oluyor. Bugün katılan versiyonumuz hava yer entegrasyon uçağı olarak adlandırdığımız görev eğitim versiyonu Hürkuş'un. Biliyorsunuz Hürkuş, aslında bir eğitim uçağı olarak tasarlandı; fakat pek çok versiyon üzerinde bizim çalışmalarımız devam ediyor. Hava Kuvvetlerimizin çeşitli ihtiyaçlarına yönelik olarak gerekli modifikasyonları yapıyoruz. Burada uçağın tasarım datasının bizde olması çok büyük bir avantaj. İstediğimiz değişiklikleri, Hava Kuvvetlerimizin önceliklerini dikkate alarak üzerinde gerçekleştirebiliyoruz. Bu uçaklarımızın her bir kanadın da üçer tane olmak üzere güçlendirilmiş istasyonlar bulunmakta. İhtiyaca yönelik olarakta farklı farklı istasyonlar takılabilir. Toplamda 7 tane istasyon var. Kanadını istediğimiz gibi güçlendirebiliyoruz. İstediğimiz misyona da dönüştürebiliyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın ihtiyaçları ne doğrultuda olursa bize neyi işaret ederlerse biz ona göre tasarım olarak uçağımız dönüştürme kabiliyetine sahibiz"

'ULUSLARARASI ALANDA ÖNÜ AÇIK'

Hürkuş'un uçuş test pilotu Barbaros Demirbaş ise, "Buradaki faaliyette senaryodaki kazazedelerin öncelikle yerinin tespit edilmesi, bunların kurtarmaya uygun olup olmadıklarını anlaşılması ve oraya onları kurtarmaya gelecek olan helikopterin paketini ve onların himayelerini bölgede koordinasyonunu ve kurtarma harekatını havadan temsil edecek. 135 Filo Komutanlığı bu tatbikatın ev sahipliğini yapıyor. 135 Filo Komutanlığı Türkiye de tek ve yine NATO'da da çok özel bir filomuz. Görevi personel kurtarma ve yakın hava desteği görevleri. Kısa vadede eğitim mühimmatı ve lazer operasyonlarını desteklemek için de bir hedefleme kodu ve MAM-L kodu olacak. Proje Hürkuş için yeni bir rol. Uluslararası alanda da önü çok açık. Hava yer entegrasyon uçakları 135 Filo özelinde ve Konya'da olacak. Şu an için bizim asıl çalışmamız eğitim rolünde. 135. Filo için bir eğitim yardımcısı olmak üzere" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de izlediği tatbikatta, senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve 135'inci Muharebe Arama Kurtarma Filosu tarafından işaretlenen hedefleri vurdu. Daha sonra 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan 3 helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı. Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan ilgililerce dikkatle izlendi. Tatbikat başarıyla tamamlandı. Senaryo gereği 4 asker düşman tehlikesinden kurtarılırken, hedefler F-16'lar tarafından imha edildi.

TATBİKATA KATILAN UNSURLAR

Tatbikata; Hava Kuvvetleri'nden 6 adet F-16uçağı, 1 adet E-7T awacs, 1 adet ANKA-S İHA (İnsansız Hava Aracı), 1 adet Casa CN- 235 uçağı, 2 adet AS-532 helikopteri, 3 personel kurtarma timi, 1 Jtac (İleri Hava Kontrolörü) timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 adet AS-532 ve 2 adet T-129 ATAK helikopterleri ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 SAT görev timi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 1 tim, Özel Kuvvet Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 1 tim, Azerbaycan'dan 2 adet Mi-17 helikopterleri ve 3 tim, Katar'dan 2 adet AW-139 helikopterleri, 1 adet C-130 ve 1 adet C-17 uçağıı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 1 adet AS-532 helikopteri ve 1 tim katıldı.

KONYA NEFES KESEN ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI-2021 TATBİKATI'NA HÜRKUŞ DA KATILDI -2
KONYA NEFES KESEN ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI-2021 TATBİKATI'NA HÜRKUŞ DA KATILDI -2
KONYA NEFES KESEN ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI-2021 TATBİKATI'NA HÜRKUŞ DA KATILDI -2
KONYA NEFES KESEN ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI-2021 TATBİKATI'NA HÜRKUŞ DA KATILDI -2
KONYA NEFES KESEN ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI-2021 TATBİKATI'NA HÜRKUŞ DA KATILDI -2
KONYA NEFES KESEN ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI-2021 TATBİKATI'NA HÜRKUŞ DA KATILDI -2
KONYA NEFES KESEN ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI-2021 TATBİKATI'NA HÜRKUŞ DA KATILDI -2
KONYA NEFES KESEN ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI-2021 TATBİKATI'NA HÜRKUŞ DA KATILDI -2
KONYA NEFES KESEN ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI-2021 TATBİKATI'NA HÜRKUŞ DA KATILDI -2

Hürkuş, Türk, İcra, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA NEFES KESEN ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI-2021 TATBİKATI'NA HÜRKUŞ DA KATILDI -2 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı

Son Dakika Haberleri
18:01 Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
18:00 Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü
17:37 Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti
17:29 Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
17:25 Cristiano Ronaldo hayranı berber topladığı saçlarla yıldız futbolcunun silüetini yaptı
17:24 Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
Galatasaray'ın KAP'a bildirmediği vahim tablo! Babel'e servet değerinde ödeme yapıldığı ortaya çıktı Galatasaray'ın KAP'a bildirmediği vahim tablo! Babel'e servet değerinde ödeme yapıldığı ortaya çıktı         
18:09
Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi         
18:01
Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü         
17:56
Sedat Peker'in adamlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı Sedat Peker'in adamlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı         
17:38
Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu         
17:30
Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu         
17:15
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı         
16:20
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu         
15:06
İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde         
15:00
Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın         
14:42
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 18:26:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KONYA NEFES KESEN ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI-2021 TATBİKATI'NA HÜRKUŞ DA KATILDI -2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement