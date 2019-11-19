Son Dakika Haberleri: Nefes kesen uyuşturucu operasyonu: Operasyonda 4 sürgülü kapı, güvenlik kameralarıyla donatılmış ev...
Son Dakika 3. Sayfa Nefes kesen uyuşturucu operasyonu: Operasyonda 4 sürgülü kapı, güvenlik kameralarıyla donatılmış ev... - Son Dakika

Nefes kesen uyuşturucu operasyonu: Operasyonda 4 sürgülü kapı, güvenlik kameralarıyla donatılmış ev...

6 saat önce

Nefes kesen uyuşturucu operasyonu: Operasyonda 4 sürgülü kapı, güvenlik kameralarıyla donatılmış ev dikkat çektiGAZİANTEP - Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli düzenlenen operasyon nefes kesti.

Nefes kesen uyuşturucu operasyonu: Operasyonda 4 sürgülü kapı, güvenlik kameralarıyla donatılmış ev dikkat çekti

GAZİANTEP - Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli düzenlenen operasyon nefes kesti. Operasyonda baskın yapılan bir evin 4 sürgülü kapı ve güvenlik kameralarıyla donatılması dikkat çekti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, istihbarı bilgiler ve teknik çalışmalarla belirlenen adreslere yönelik çalışma başlattı. Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri ve helikopter desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şahinbey ilçesindeki çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlar nefes keserken, baskın yapılan adreslerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

Havadan helikopterle karadan narkotik köpeği 'Onix'in desteğini alan ekipler, evlerde arama yaptı. Arama yapılan bir evin kapısında 4 sürgü olması ve güvenlik kameraları ile donatılması dikkat çekti. 750 polisin katıldığı ve operasyon düzenlenen alanların ablukaya alındığı bölgelerde, trafik polisleri de yol uygulaması yaptı. Uyuşturucu satışını önlemek için başarılı çalışmalarını sürdüren Gaziantep polisi, operasyonla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu.

Polis ekiplerinin, baskın yapılan adreslerdeki aramaları sürüyor.

Nefes kesen uyuşturucu operasyonu: Operasyonda 4 sürgülü kapı, güvenlik kameralarıyla donatılmış ev...

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
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