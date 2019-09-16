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Nefes kesen yılan operasyonu

10 dakika önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ömerbey Mahallesi'nde bir apartmanın yağmur oluğuna giren 1,5 metre boyundaki yılan mahalle sakinlerine heyecanlı dakikalar yaşattı.

Nefes kesen yılan operasyonu, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ömerbey Mahallesi'nde bir apartmanın yağmur oluğuna giren 1,5 metre boyundaki yılan mahalle sakinlerine heyecanlı dakikalar yaşattı.


Olay Abidin Özmen Sokak'ta meydana geldi. Yağmur oluğuna bozyörük cinsi yılan girdiğini gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyeciler, apartman sakinlerinden balkon giderlerine bolca su dökmelerini istedi. İtfaiye erleri 15 dakikalık zorlu bir çalışma sonrasında yılanı bulunduğu oluktan çıkartarak mahallelinin rahat bir nefes almasını sağladı. İtfaiye erleri yılanın zarar görmemesi için tabiata salınacağını söyledi. - BURSA

Ömerbey Mahallesi, Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
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