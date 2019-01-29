Son Dakika Haberleri: Nefes Kesici Bir Keşif Yolculuğu BBC Earth'te Sizi Bekliyor

Nefes Kesici Bir Keşif Yolculuğu BBC Earth'te Sizi Bekliyor

56 dakika önce

2019, Türkiye'deki belgesel severler için fazlasıyla heyecanlı geçecek. Dünyanın en ünlü belgeselcilerinin yepyeni yapımları BBC Earth'te yayınlanacak.

Nefes Kesici Bir Keşif Yolculuğu BBC Earth'te Sizi Bekliyor, System.String[]

Blue Planet II ve Soylar gibi dünya çapında ses getiren yapımlara da ev sahipliği kanalın izleyicileri, vahşi doğanın kalbinden uzayın sonsuz derinliklerine uzanan nefes kesici bir yolculuğa çıkacak. BBC Earth, Türkiye'de Digiturk ve Tivibu platformlarından izlenebiliyor.

BBC Stüdyoları Ortadoğu ve Akdeniz Bölgesinden Sorumlu Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı Natasha Hussain yeni dönemle ilgili olarak şunları söyledi: " BBC Earth, dünya standartlarında yapımlarıyla Türkiye pazarında mutlaka yer alması gereken bir marka haline geldi. 2018 yılında erişimimizi bir yandan Digiturk platformuyla genişletirken bir yandan da Tivibu ile yayın anlaşmamızı yeniledik. BBC Earth'ün her geçen gün daha da güçlendiğini görmekten son derece mutluyuz. Sayısı gün geçtikçe artan Türk izleyicilerimizi yıl boyu gösterime girecek yeni programlarımızla buluşturacağımız için heyecanlıyım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:14 Kaynak: Bültenler

Digiturk, Türkiye, Güncel
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